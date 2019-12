Hannover

Insgesamt sind knapp über eine halbe Million Menschen in der Region Hannover sozialversicherungspflichtig beschäftigt (509.668). Das sind etwa 10.000 Menschen mehr, als noch im Jahr zuvor. Der Zuwachs verteilt sich auf viele Bereiche, besonders weit vorn liegen Jobs in den Branchen Grundstücks- und Wohnungswesen (+7,2 %), Energieversorgung (+6,8 %), Verkehr und Lagerei (+6,4 %). Doch in welchen Bereichen arbeiten besonders viele Menschen? Die folgende Grafik gibt Antworten:

Zahl der Menschen mit Job steigt um mehr als 11 Prozent

Dieselbe Tendenz gibt es auch in der Landeshauptstadt: Hannover wächst – sowohl die Bevölkerung, als auch die Zahl der Menschen mit Job. Diese ist in rund fünf Jahren von rund 187.226 Menschen auf 208.310 gestiegen. Das entspricht einer Zunahme von mehr als 21.000. Man könnte meinen, das sei zu erwarten. Denn die Bevökerungskurve in Hannover läuft simultan. Vergleicht man die prozentuale Entwicklung der beiden Werte, sind dennoch deutliche Unterschiede zu erkennen. Während die Bevölkerungszahl in Hannover um knapp 4 Prozent zugenommen hat, vergrößerte sich die Zahl der Menschen in Arbeit in den letzten fünf Jahren sogar um mehr als dreizehn Prozent.

Wer hat am meisten Geld zum Leben?

Wo viel gearbeitet wird, wird auch viel verdient. Schaut man auf die Einkünfte der Menschen in der Region, zeigen sich jedoch Unterschiede: Besonders, wenn man die durchschnittliche Kaufkraft in den Kommunen vergleicht, also vereinfacht gesagt das Geld, das den Menschen im Jahr zur freien Verfügung steht:

Wo sind die Menschen besonders arm?

Doch nicht allen geht es so gut. 6,3 Prozent aller Hannoveraner sind arbeitslos – und damit 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt sind es knapp 23.000 Menschen. Doch in welchen Teilen der Stadt sind die Menschen besonders von Armut betroffen?

Kaum Arbeitslose in Isernhagen-Süd und im Zoo-Viertel

Vor allem im Westen von Hannover sind die Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Deutlich besser sieht es dagegen in den zentrumsnahen Stadtteilen aus, wobei in Mitte der Arbeitslosenwert deutlich höher liegt, als in der angrenzenden Südstadt und im Zoo-Viertel. In Mühlenberg ist die Arbeitslosenquote mit 16,9 Prozent am höchsten – und um satte 15 Prozent höher als in Isernhagen-Süd, wo es prozentual die wenigsten Arbeitslosen gibt.

Mehr als jedes vierte Kind von Armut bedroht

Jedes vierte Kind in Hannover lebt in Familien, die auf Transferleistungen angewiesen sind. Die Entwicklung ist alarmierend: In keiner anderen Altersgruppe ist die Spanne der Armutsbetroffenen in den Stadtteilen so hoch, wie bei den Kindern und Jugendlichen. Der Stadtteil mit der niedrigsten Kinderarmutsquote ist Isernhagen-Süd mit einem Anteil von knapp 1 Prozent. Das umgekehrte Bild zeigt sich auch geografisch gesehen am anderen Ende der Stadt: In Mühlenberg sind zwei von drei Kindern von Armut betroffen.

Doch auch Kinder aus Stadtteilen, die räumlich sehr eng beieinanderliegen, können in sehr unterschiedlichen sozialen Lagen aufwachsen. Beispiele dafür sind Seelhorst mit einer Kinderarmutsquote von knapp vier Prozent, das unmittelbar an Mittelfeld angrenzt (40,3 Prozent). Oder Bothfeld (12,3 Prozent) und der direkt westlich angrenzende Stadtteil Sahlkamp (45,7 Prozent).

Alleinerziehende im Westen von Armut betroffen

Fast jeder zweite Alleinerziehende in Hannover ist von Armut betroffen. In mehr als der Hälfte der Stadtteile (27 von 51) liegt die Armutsquote über 50 Prozent. Vor allem im Westen sind Alleinerziehende zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf Transferleistungen angewiesen. Im Norden zeigt sich ein differenziertes Bild: Leben in Vahrenheide vier von fünf und in Sahlkamp zwei von drei der Alleinerziehenden in Armut, sind es im angrenzenden Isernhagen-Süd nur jede Vierzehnte und in Lahe weiter östlich nur jede Zwölfte.

Mehr Beschäftigte unter den Ausländern

Immer mehr Zugewanderte finden in Hannover einen Job: Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer an der Gesamtzahl der Ausländer in Hannover wird immer größer. In den vergangenen fünf Jahren ist dieser Wert um mehr als 5 Prozent gestiegen. Gab es im Jahr 2013 am Wohnort Hannover noch mehr als 21.900 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer, waren es 2018 knapp 10.0000 mehr.

