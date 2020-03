Das Infektionsschutzgesetz kennt kaum jemand, der sich damit nicht beruflich befassen muss – den Paragrafen 56 schon gar nicht. Er regelt die Gehaltsansprüche, wenn jemand wegen behördlich angeordneter Quarantäne nicht arbeiten kann. Viele Fragen an Arbeitsrechtler Ulrich Kühlke drehen sich um dieses Thema.

Was passiert, wenn ich zu Hause bleiben muss?

Ich arbeite im Sicherheitsgewerbe und werde nach geleisteten Stunden bezahlt; laut Vertrag 168 Stunden im Monat. Was passiert im Fall einer längeren Erkrankung und was, wenn ich zu Hause in Quarantäne bleiben muss?

Antwort: Bei Krankheit gilt wie üblich sechs Wochen Lohnfortzahlung; dauert es länger, bekommen Sie Krankengeld. Bei Quarantäne haben sie laut Infektionsschutzgesetz sechs Wochen Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe ihres Nettolohns und danach auf eine, die sich am Krankengeld orientiert. Sie bekommen das Geld vom Staat. Dafür müssen Sie einen Antrag beim Gesundheitsamt stellen.

Was passiert, wenn ich während einer Reise unter Quarantäne gestellt werde?

Wir wollen nach Teneriffa reisen. Was passiert, wenn ich als Arbeitnehmer dort länger unter Quarantäne gestellt werde?

Antwort: Das ist nicht hundertprozentig geregelt, aber aus arbeitsrechtlicher Sicht müsste das Infektionsschutzgesetz auch in diesem Fall Anwendung finden. Schließlich werden Krankmeldungen aus dem Ausland auch in Deutschland anerkannt. Aufpassen müssen allerdings Reisende, die in Risikogebiete wollen, für die eine Warnung besteht. Das würde ich derzeit nicht machen.

Wann gilt das Infektionsschutzgesetz ?

Gilt das Infektionsschutzgesetz nur, wenn eine komplette Firma unter Quarantäne gestellt wird?

Antwort: Nein. Es gilt für Einzelpersonen.

Ich bin nicht infiziert, aber trotzdem unter Quarantäne – was ist dann?

Ich habe einen Arbeitsplatz und muss in häusliche Quarantäne, weil bei meinem Partner eine bestätigte Viruserkrankung vorliegt. Bekomme ich weiter Geld?

Antwort: Auch hier greift das Infektionsschutzgesetz.

Mein Urlaub ist bereits genehmigt – kann mein Arbeitgeber ihn mir mit dem Hinweis auf das Virus streichen?

Ich habe bereits einen Urlaub genehmigt bekommen. Kann er mir mit der Begründung gestrichen werden, dass Epidemiegefahr besteht?

Antwort: Wenn ihnen ein Urlaub bereits genehmigt wurde, haben Sie auch Anspruch darauf. Der bloße Hinweis auf das Coronavirus genügt da nicht. Der Arbeitgeber kann Ihren Urlaub nur widerrufen, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen, also eine Notlage. Ich denke da zum Beispiel an ein Krankenhaus, in dem nicht mehr ausreichend Personal zur Verfügung steht – etwa, wenn zu viele Mitarbeiter plötzlich selbst erkranken.

Die Aufträge bleiben aus – kann mein Arbeitgeber mir deshalb kündigen?

Ich arbeite im Messebau. Dort sind wegen der vielen großen und kleinen Veranstaltungsabsagen die Aufträge weggebrochen. Darf mir mein Arbeitgeber deshalb kündigen oder mich in Zwangsurlaub schicken?

Antwort: Das darf er nicht, weder das eine noch das andere. Kündigungen sind nur gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber Insolvenz anmeldet und einen Betrieb oder Betriebsteil schließt. Arbeitnehmer sollten eine Kündigung nicht ohne weiteres akzeptieren, sondern Widerspruch einlegen. Das muss binnen drei Wochen geschehen. Schon gar nicht sollten sie Aufhebungsverträge unterschreiben, wenn ihnen welche vorgelegt werden. Wenn ein Arbeitgeber Probleme mit der Auftragslage hat, gibt es auch andere Wege, um wirtschaftlichen Druck zu verringern. Man kann über freie Tage und Zeitkonten verhandeln. Eine andere Möglichkeit ist es, Kurzarbeit zu beantragen.

