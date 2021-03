Hannover

Eine Lehrerin, die nach abgeschlossenem Studium im Schuldienst schnell gemerkt hat, dass diese Form der Pädagogik nichts für sie ist, lässt sich zur Rangerin umschulen. Der Vertriebsmitarbeiter einer Tiefkühlfirma wechselt als Finanzbuchhalter in eine Sanitär-, Heizungs- und Klimafirma. Beide haben eines gemeinsam: Sie sind durch ein neues Angebot der Arbeitsagentur in ihren neuen Job gekommen.

Das Programm Berufsberatung im Erwerbsleben gibt es bundesweit seit Jahresbeginn; der schlichte Titel beschreibt das Ansinnen. „Wir helfen Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen – weil sie unzufrieden sind, gesundheitliche Probleme oder Jobangst haben, Karrierewege für sie verbaut sind oder weil sie ganz einfach noch einmal etwas Neues machen wollen“, erklärt Oliver Dammann von der Arbeitsagentur Hannover.

Team arbeitet ohne strategische Vorgaben

Dammann leitet zusammen mit Dennis Feldner ein derzeit 20-köpfiges Team, das noch um fünf Mitarbeiter aufgestockt wird und außer der Region Hannover auch weitere Bereiche wie etwa Celle, Hildesheim, Braunschweig und Göttingen abdeckt. „Wir haben keine strategischen Vorgaben“, sagt Feldner. Das Angebot sei nicht darauf ausgelegt, Arbeitslose möglichst schnell wieder in Beschäftigung zu bringen. „Wir müssen einem Koch nicht auf Teufel komm raus eine Stelle in seinem Beruf andienen – was im Moment ohnehin schwierig ist. Wir können auch ausloten, ob eine ganz andere Tätigkeit für ihn infrage kommt“, erläutert Feldner. Die Beratung sei in erster Linie eine Hilfs- und Präventionsmaßnahme. Der erwähnte Koch soll kommen, bevor das Thema Arbeitslosigkeit akut wird.

Individuelle Beratung ohne Zeitvorgabe

Die Beratung läuft derzeit situationsbedingt über Telefon oder Videokonferenz, ist individuell und zeitlich nicht begrenzt. Wer anruft, kann sich auf Wunsch seine Bildungs- und Berufsbiografie durchleuchten lassen und seine Interessen schildern. „Daraus können wir Hinweise auf Entwicklungspotenzial im vorhandenen Job oder eben auf Alternativen ableiten“, sagt Dammann. Was der Arbeitsmarkt derzeit generell an Beschäftigungsmöglichkeiten bietet und welche Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote es gibt, wissen die Berater ohnehin.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Januar haben die Mitglieder des Teams rund 1000 Gespräche mit 600 Personen geführt. „Das ist eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass wir das Angebot noch gar nicht beworben haben“, sagt Dammann. Die Corona-Pandemie mit ihren Unsicherheiten spiele dabei auch eine Rolle. Angesichts von Entwicklungen in der Berufswelt wie der zunehmenden Digitalisierung oder den Auswirkungen des demografischen Wandels war der Bedarf aber ohnehin da. „Wir hätten die Berufsberatung im Erwerbsleben auch ohne Corona eingeführt“, erklären die beiden Teamleiter.

Möglichkeit zum Selbsttest im Internet

Das Angebot richtet sich an alle Alters- und Berufsgruppen. Wer es in Hannover in Anspruch nehmen will, kann die Telefonnummer (05 11) 9 19 80 88 wählen oder eine E-Mail an Hannover.BBiE@arbeitsagentur.de schicken. Die Berater versprechen eine Rückmeldung binnen weniger Tage. Flankierend gibt es auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/newplan ein Programm, das vorhandene Ausbildungen, Fähigkeiten und einiges mehr abfragt und entsprechende Berufschancen aufzeigt. Wer es nutzen will, muss sich etwa eine Stunde Zeit nehmen; die Daten werden anonymisiert erhoben.

Von Bernd Haase