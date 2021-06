Hannover

Die Vorwürfe von Sandra B. gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber wiegen schwer: Der Betreiber einer Gemeinschaftspraxis für Orthopädie aus Hannover soll sie und drei weitere Angestellte im vergangenen Dezember leichtfertig mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Sie sagt, der schwere Krankheitsverlauf und Langzeitfolgen wie Atemnot, Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen machten ihr bis heute zu schaffen. Weil sie seit der Infektion nicht mehr arbeiten konnte, kündigte ihr der Arzt zum 31. Mai.

Dagegen wehrte sich B. mit einer Kündigungsschutzklage. Sie sieht in ihrem Rauswurf eine Maßregelung, weil sie seit der Krankheit ihren Job nicht mehr machen konnte. Außerdem forderte B. 10.000 Euro Schmerzensgeld vom Praxisbetreiber für die Gesundheitsschäden.

Ist der Arzt für die Infektion verantwortlich?

Vor dem Arbeitsgericht erteilte der Vorsitzende Richter Kilian Wucherpfennig der Kündigungsschutzklage eine Absage. Das einschlägige Gesetz ist seit 2004 nur auf Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern anwendbar – die Orthopädiepraxis liegt unterhalb dieser Angestelltenzahl. Auch finanziell kam B. nicht auf die veranschlagte Schmerzensgeldsumme. Auf 1250 Euro Abfindung einigten sich ihr Anwalt Stefan Hans und die Beklagtenseite schließlich.

Der Anwalt des Orthopäden dementierte, dass die Praxis der Infektionsort gewesen sei. Einen Vorsatz, B. anzustecken, habe es nicht gegeben. Die Klägerin konnte das nicht beweisen, und auch die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt konnte das nicht belegen. Ob B. nun wegen Körperverletzung vor das Amtsgericht zieht, ließ ihr Anwalt offen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Orthopäde soll laut B. mit seinem Verhalten gegen Corona-Standards verstoßen haben. So soll er in der Praxis nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz getragen haben und sich über Patienten und Angestellte lustig gemacht haben, die Masken trugen. Zudem hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer nur kurz lüften dürfen – angeblich, weil die Patienten sonst frieren würden. Generell habe der Mediziner das Virus geleugnet und entsprechende Beiträge von Internetseiten geteilt und auch an das Personal geschickt.

Infiziert, aber ohne Maske in die Praxis

An einem Montag Anfang Dezember wurde bei dem Arzt eine Corona-Infektion nachgewiesen. Anstatt sich in Quarantäne zu begeben, soll er weiter mit Fieber und Gliederschmerzen in die Praxis gekommen sein, wirft B. ihm vor. Und das, obwohl zwei Familienmitglieder an Corona erkrankt waren. Eine Maske soll er auch weiterhin nicht getragen haben.

Einige Tage darauf stellte Klägerin B. bei sich selbst Corona-Symptome fest. Wenig später musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Drei weitere Mitarbeiterinnen wurden in diesem Zeitraum positiv getestet. Gegenüber der HAZ wollte sich der Anwalt des Orthopäden nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Güteverhandlung hatte in Abwesenheit des Mediziners stattgefunden.

Von Manuel Behrens