Hannover

Ein Musiker des Niedersächsischen Staatsorchesters hat seinen Arbeitgeber, das Niedersächsische Staatstheater Hannover, verklagt. Der Bratschist aus dem Opernorchester fordert ein Schmerzensgeld von 2500 bis 5000 Euro, weil er auf einem Foto im neuen Spielzeit-Heft 2019/20 – seiner Meinung nach – nicht gut getroffen wurde. Auf dem Bild guckt der Musiker leicht zur Seite und hat die Augen nur halb geöffnet. Ob er gerade nach unten schaut oder ob ihn der Fotograf in einem Moment des Blinzelns erwischte, ist nicht eindeutig zu beantworten. Am Donnerstag war am Arbeitsgericht ein Verhandlungstermin anberaumt – doch der Kläger ließ sich nicht blicken. Deshalb wies Kilian Wucherpfennig, Vorsitzender der 4. Kammer, die Klage auf Antrag des Rechtsanwalts der Gegenseite ab.

Der Fotograf war neu

Das Opernhaus hatte im März 2019 Lichtbilder von den Orchestermusikern anfertigen lassen. Zum Einsatz kam erstmals der Fotograf Sven Marquardt, der sich auch als Türsteher des Berliner Technoclubs Berghain einen Namen gemacht hat. Der Bratschist war wie die übrigen Ensemblemitglieder einverstanden, dass Marquardt für eine Ankündigung des 2. Sinfoniekonzerts von Anton Bruckner (Sinfonie Nr. 8 c-Moll in der Fassung von Robert Haas) Fotos machte, unter anderem von einer Gruppe von neun Musikern.

Sven Marquardt fertigte die Fotos für das neue Ankündigungsheft des Opernhauses. Quelle: Ole Westermann

Was nach Darstellung des Klägers allerdings anders gehandhabt wurde als früher, war die absprachelose Verwendung dieser Bilder. In den Vorjahren seien ihm die Fotos der Orchestershootings immer vorgelegt und nur die von ihm gebilligten Bilder veröffentlicht worden, so der Bratschist. Die Aufnahmen aus 2019 habe er aber erst zu Gesicht bekommen, als sie bereits im Spielzeit-Heft abgedruckt waren.

30.000 Spielzeit-Hefte im Umlauf

Der Kläger sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, möchte neben dem Schmerzensgeld festgestellt haben, dass das Staatstheater das von ihm beanstandete Foto nicht ohne seine Einwilligung weiterverbreitet und derartige Absprachen auch bei künftigen Aufnahmen sichergestellt werden. Was der Musiker nicht verlangt: Dass alle bereits gedruckten Programmhefte – rund 30.000 sind es – wieder eingestampft werden. Dies wäre auch schwer durchführbar, da schon zahlreiche Exemplare im Umlauf sind.

Immerhin hat die Staatsoper bereits reagiert: In der Onlinefassung der Spielzeit-Ankündigung ist das umstrittene Foto verschwunden. „Wir wollen unsere Musiker doch nicht unglücklich machen“, sagt Pressesprecherin Christiane Hein. Rein rechtlich sehe man die Sache allerdings so, dass der Arbeitgeber laut Tarifvertrag die bei einem Orchestershooting gefertigten Bilder nach eigenem Gutdünken veröffentlichen dürfe – abgesehen davon, so Hein, dass sie persönlich „alle Fotos großartig“ gefunden habe.

Der Bratschist hat nun eine Woche Zeit, Einspruch gegen das Versäumnisurteil einzulegen. Tut er dies nicht, ist seine Klage hinfällig, andernfalls wird das Arbeitsgericht einen neuen Verhandlungstermin anberaumen.

Von Michael Zgoll