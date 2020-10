Hannover

Ein Arbeitsverhältnis, das auf einem Fußballplatz beendet werden sollte, hat am Donnerstag das Arbeitsgericht Hannover beschäftigt. Der Geschäftsführer einer mittelständischen Verpackungsfirma, nordöstlich von Hannover angesiedelt, hatte einen krankgeschriebenen Mitarbeiter aufgespürt und Klartext geredet – nachdem er den jungen Mann eine Viertelstunde beim Kicken beobachtet hatte. „Ich habe das Arbeitsverhältnis noch auf der Sportanlage beendet“, sagte der Geschäftsmann. Er habe von anderen Mitarbeitern gehört, dass der 26-Jährige eh auf dem Absprung gewesen sei, aber vorher noch mal krankfeiern wollte: „Und so etwas lasse ich mir als Unternehmer nicht gefallen.“

Kündigung war ungültig

Doch gab es gute Gründe, warum diese Spontankündigung null und nichtig war. So bedarf es zunächst einmal der Schriftform, wenn man einen Mitarbeiter vor die Tür setzen will. Auch sind – in den meisten Fällen – vorherige Abmahnungen notwendig. Und schließlich ist höchst fraglich, ob diese Kündigung überhaupt gerechtfertigt war. „Mein Mandant war wegen Burn-outs krankgeschrieben, da kann Fußballspielen durchaus zur Genesung beitragen“, sagte Arbeitsrechtsanwalt Michael Stein.

Anzeige

Die hoch emotionale Begegnung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fand Anfang November 2019 statt. Der 26-Jährige spielte an jenem Abend in der 1. Herrenmannschaft des FSC Bolzum-Wehmingen. Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses, so der Geschäftsführer vor Gericht, sei man gut miteinander zurechtgekommen, menschlich sei der Außendienstmitarbeiter ja „ein feiner Kerl“. Doch mit der Zeit hätten Arbeitsleistung und -einstellung arg zu wünschen übrig gelassen. Das habe das Binnenklima zunehmend belastet. Gemündet sei dies, so Firmenanwalt Christoph Heidelberg, schließlich in der „vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit“ des Mitarbeiters.

Mitarbeiter bekommt 3000 Euro

In den Wochen nach der denkwürdigen Begegnung auf dem Fußballplatz wogte das Geschehen hin und her. Erst wurde dem in Lehrte wohnenden Mitarbeiter – nunmehr schriftlich – doppelt gekündigt, kurz darauf zog das Unternehmen die fristlose wie die fristgerechte Kündigung zurück, zahlte dem 26-Jährigen aber kein Gehalt mehr. Daraufhin forderte Anwalt Stein mithilfe von zwei Abmahnungen die Fortzahlung des Gehalts ein. Und er drohte mit einer fristlosen Kündigung vonseiten seines Mandanten, wenn die Firma nicht zahle. Weil diese hartleibig blieb, packte der Außendienstler schließlich sogar Schadensersatz- und Abfindungsanspruch obendrauf: Schließlich sei der Arbeitgeber Schuld, dass er als Mitarbeiter selbst fristlos gekündigt habe.

Da der 26-Jährige in diesem Jahr recht schnell neue Arbeit fand, drehte es sich in der Verhandlung vor der 13. Kammer vornehmlich um die Bezahlung für die anderthalb Jahresendmonate 2019. Arbeitsrichter Thomas Bödecker signalisierte frühzeitig, dass der Anspruch des jungen Mannes auf eine Lohnfortzahlung in der Vorweihnachtszeit allemal gerechtfertigt war: „Das Fußballspielen war kein genesungswidriges Verhalten.“ Nach mehrmaligen Sitzungsunterbrechungen stimmten die streitenden Parteien schließlich einem Vergleich zu: Das Arbeitsverhältnis gilt mit Ende 2019 als offiziell beendet und der 26-Jährige bekommt den ausstehenden Lohn für November und Dezember plus eine Sonderzahlung von 3000 Euro überwiesen.

Von Michael Zgoll