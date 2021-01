Hannover

Dass Corona den Arbeitsmarkt auch in Hannover durcheinanderbringen würde, war bekannt. Jetzt weiß man Genaueres, weil die Arbeitsagentur die Jahresbilanz für 2020 vorgelegt hat. „Die Pandemie hat statistisch betrachtet knapp 6400 Arbeitsplätze gekostet“, bilanziert Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung. Für das Frühjahr rechnet die Agentur in Hannover mit einer Belebung im Markt; in der Langfristprognose rechnet sie für die ersten Wintermonate 2021 wieder mit mehr Männern, Frauen und Jugendlichen ohne Job. Außerdem sei mit häufigeren Insolvenzen unter den Betrieben zu rechnen.

Die Eckdaten der Bilanz:

Arbeitslosenzahlen: Im Jahresdurchschnitt waren im Raum Hannover knapp 47.400 Personen ohne Job, das sind 7210 oder 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Anteil durch Folgen der Corona-Pandemie schätzt die Agentur auf 6400 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote ist im Jahresschnitt um 1,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent gestiegen. Unter den Wirtschaftszweigen waren das verarbeitende Gewerbe, Hotellerie und Gastronomie sowie viele Bereiches des Handels stark betroffen.

Beschäftigtenzahl: Etwas überraschend hat die Agentur bis zur Jahresmitte bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg auf 518.600 Personen registriert. „Das dürfte sich zwischenzeitlich geändert haben, aber Zahlen für die Zeit seit Ende Juni liegen noch nicht vor“, erläutert Döpke.

Stellenmarkt: „Wir hatten eine sinkende Arbeitskräftenachfrage mit saisontypischen Ausschlägen“, sagt Döpke. Heißt unter dem Strich: Über das Jahr wurden im Bereich der Agentur Hannover etwas mehr als 23.700 Jobs und damit 6600 weniger als im Vorjahr angeboten – ein Rückgang um 21,7 Prozent. Nachfrage kam vor allem aus der Zeitarbeit, der Wohnungswirtschaft und dem Kraftfahrzeuggewerbe, allerdings jeweils auf deutlich niedrigerem Niveau als noch 2019. „Angesichts der Rahmenbedingungen ist das aber eine schon noch große Menge“, befindet Döpke. Ein Effekt, der außer dem geringeren Bedarf seitens der Unternehmen auf den Stellenmarkt durchschlägt, ist die geringe Fluktuation. Beschäftigte wechseln in der angespannten Lage seltener ihren Job.

Geschlossene Gastronomie in Hannover: Restaurants und Hotels leiden besonders unter der Pandemie, wie sich an den Arbeitsmarktzahlen ablesen lässt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kurzarbeit: Exakt 13.875 Betriebe und damit jeder dritte in der Region haben für zusammen 208.377 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet; davon die Hälfte im April, als der erste Teil-Lockdown voll durchschlug. Betroffen waren in etwa je zur Hälfte Klein- und Kleinstbetriebe sowie mittlere und Großbetriebe. 80 Prozent der Firmen griffen für drei Monate auf das Instrument zurück. „Um das Aufkommen zu bewältigen, haben wir die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich vor allem durch interne Umschichtungen mehr als verzehnfacht“, sagt David Röhnisch, bei der Arbeitsagentur zuständig für das operative Geschäft. Aktuell betreffe die Kurzarbeit vor allem Branchen, deren Betriebe im zweiten Teil-Lockdown seit Ende Oktober nicht öffnen dürfen – Gastronomie, Touristik, Ergo- und Physiotherapie oder das Friseurhandwerk.

Ausbildungsmarkt: Ihn bilanziert die Agentur schon mit Ablauftag Ende September. „Im vergangenen Ausbildungsjahr sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen; für dieses Jahr rechnen wir mit einer angespannten Situation“, erklärt Döpke. Angebot und Nachfrage hielten sich zuletzt mit jeweils rund 7100 Stellen in etwa die Waage. Laut Arbeitsagentur gibt es derzeit eine Tendenz weg von der dualen Ausbildung – Jugendliche gehen lieber weiter auf eine Schule. Ein Problem ist, das Betriebspraktika, Berufsbörsen und persönliche Beratungen als klassische Wege in die Ausbildung derzeit aufgrund von Corona nicht oder nur eingeschränkt möglich sind.

Von Bernd Haase