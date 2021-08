Hannover

Bei der Arbeit gibt es wegen der Corona-Pandemie viele unklare Situationen: Wann darf ein Chef seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Impfstatus fragen? Wer zahlt, wenn ungeimpfte Reiserückkehrer in Quarantäne müssen? Und was passiert, wenn Kunden wissen wollen, ob die Handwerker, die zum Renovieren kommen, geimpft sind? Dr. Ferdinand Brüggehagen, Arbeitsrechtler aus Hannover, bringt Licht in rechtliche Dunkelfelder.

Herr Dr. Brüggehagen, in welchen Punkten beansprucht Corona das Arbeitsrecht am meisten?

Eigentlich sind es drei Verordnungen beziehungsweise Gesetze, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen – die Corona-Schutzverordnung, die Corona-Einreiseverordnung sowie das Infektionsschutzgesetz.

Dürfen Arbeitgeber eine Impfung beziehungsweise einen Impfnachweis von ihren Mitarbeitern verlangen?

Es gibt keine Impfpflicht und zwar deshalb, weil im Grundgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit verankert ist. Es könnte daher nur auf der Grundlage eines Gesetzes entsprechend eingegriffen werden, wie das etwa bei der Masernimpfung der Fall ist. So ein Gesetz gibt es aber nicht. Und solange es keine Impfpflicht gibt, kann grundsätzlich auch kein Impfnachweis verlangt werden.

Arztpraxen, Krankenhäuser oder ambulante Pflegedienste müssen den Schutz vor Infektionen gewährleisten – etwa durch Quelle: Robert Michael/dpa

Was gewährt das Infektionsschutzgesetz?

Nach dem Infektionsschutzgesetz besteht die Möglichkeit, dass eine Schutzimpfung vom Bundesgesundheitsministerium für bedrohte Teile der Bevölkerung, beispielsweise für Ärzte oder Pflegepersonal, angeordnet werden kann – allerdings nur mit Zustimmung des Bundesrates. Der Bund will zurzeit keine Impfpflicht, und zumindest bis zur Bundestagswahl wird es auch keine Impfpflicht geben – obwohl die Stimmen danach lauter werden.

Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nach ihrem Impfstatus fragen?

Im Infektionsgesetz steht, dass die Leitungen bestimmter Einrichtungen den Schutz vor Infektionen gewährleisten müssen. Zu den Einrichtungen gehören etwa Arztpraxen, Krankenhäuser oder ambulante Pflegedienste. Kurioserweise sind Alteneinrichtungen hier nicht explizit aufgeführt. In diesem beruflichen Einsatzgebiet kann sich ein Arbeitgeber meines Erachtens nach dem Impfstatus beim Arbeitnehmer erkundigen. Besteht keine Impfung, sind diese Arbeitgeber berechtigt, regelmäßige Test verpflichtend zu veranlassen – auf Kosten der Einrichtung. Aus meiner Sicht hat ein Arbeitnehmer im medizinischen Bereich die Pflicht zu Auskunft und Testung.

Körpernahe Dienstleistung: Friseure dürfen ihre Mitarbeiter nach dem Impfstatus fragen, meint der Arbeitsrechtsexperte. Quelle: Robert Michael/dpa (Symbolbild)

Was gilt bei Friseuren?

Wie ist die Lage bei den sogenannten körpernahen Dienstleistern?

Bei Friseuren oder Kosmetikerinnen erfolgt keine medizinische Behandlung. Dennoch sehe ich auch hier ein Auskunftsrecht der Arbeitgeber, auch Tests können angeordnet werden. Denn es handelt sich dabei jeweils um körpernahe Dienstleistungen mit großer Ansteckungsgefahr. Eine Weigerung ist als Verletzung vertraglicher Nebenpflichten zu betrachten.

Experte für Arbeitsrecht: Dr. Ferdinand Brüggehagen. Quelle: Brüggehagen Arbeitsrecht

Das ist Ferdinand Brüggehagen Ferdinand Brüggehagen wurde in Essen/Oldenburg geboren. Nach dem Abitur in Cloppenburg studierte er Publizistik und Rechtswissenschaften in Göttingen und Hamburg. Es folgte das Referendariat am OLG Celle. Seit 1986 ist er als Rechtsanwalt tätig, seit 1989 als Fachanwalt für Arbeitsrecht ausschließlich im Arbeitsrecht. Im „Handelsblatt“-Ranking „Deutschlands beste Anwälte 2021“ wird er erneut als einer der besten Arbeitsrechtsanwälte Deutschlands geführt, genau wie im „Focus“-Ranking „Deutschlands Top-Anwälte“.

Wie verhält es sich mit der Corona-Einreiseverordnung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?

Zunächst einmal sollte sich jeder Mitarbeiter vor Urlaubsantritt beim Robert-Koch-Institut darüber informieren, ob er in ein Hochrisiko- oder in ein Virusvariantengebiet reist. Wenn ein Land erst während des Aufenthalts entsprechend eingestuft wird, gelten die aktualisierten Einreiseschutzmaßnahmen. Bei der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet muss der Arbeitnehmer für zehn Tage in Quarantäne, kann sich aber bereits nach fünf Tagen gewissermaßen freitesten. Die 14-tägige Quarantäne bei Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet indes kann nicht verkürzt werden.

Bei der Rückkehr aus einem Corona-Hochrisikogebiet müssen ungeimpfte Arbeitnehmer, die auch nicht nachweislich von einer Infektion genesen sind, für zehn Tage in Quarantäne. Quelle: Sebastian Kahnert

Muss der Arbeitnehmer Auskunft über seinen Einreisestatus geben?

Der Arbeitgeber hat das Fragerecht, muss dann aber auch prüfen, ob der Mitarbeiter in Quarantäne mobil arbeiten kann. Büroarbeit zu Hause muss angeboten werden, der Arbeitnehmer muss dieses Angebot grundsätzlich auch annehmen.

Was geschieht, wenn etwa ein Handwerker zehn Tage lang zu Hause bleiben muss?

Auch das ist im Infektionsschutzgesetz geregelt. Grundsätzlich gilt: keine Arbeit, kein Lohn. Der Arbeitnehmer ist aber durch die Quarantäneauflage daran gehindert, zu arbeiten, es sei denn, er kann vom Homeoffice aus arbeiten. Die Lohnfortzahlung greift nicht, da der Mitarbeiter nicht arbeitsunfähig krank ist. In der Quarantäne bekommen Arbeitnehmer daher eine Entschädigung in Höhe des letzten Nettogehaltes, das der Arbeitgeber auszahlen muss. Dieser kann sich das Geld von der zuständigen Behörde auf Antrag zurückholen. Finanziell haben letztlich weder Arbeitgeber noch Mitarbeiter Verluste, Arbeit kann natürlich liegen bleiben. Der Arbeitgeber kann nach meinem Dafürhalten verlangen, dass der Mitarbeiter in Quarantäne bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet sich nach fünf Tagen testen lässt, damit er bei negativer Testung die Arbeit wieder aufnehmen kann. Der Arbeitnehmer ist auch verpflichtet, diesen Weg zu gehen.

Was ist, wenn ein Kunde nur geimpfte Dienstleister in seine Wohnung lassen möchte – etwa zum Renovieren?

Da müsste etwa der Malermeister seine Arbeitnehmer fragen, ob sie geimpft sind. Sollte dies bei allen Arbeitnehmern nicht der Fall sein beziehungsweise die Arbeitnehmer eine Auskunft verweigern, müsste er den Auftrag ablehnen.

Von Susanna Bauch