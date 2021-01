Südstadt

Für die geplante Außenstelle des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule in der Meterstraße gibt es jetzt Entwürfe von Architekten. Die Stadt hat in einem Wettbewerb drei Siegerkonzepte gekürt. Jetzt will die Landeshauptstadt mit den Gewinnern des Architekturwettbewerbs über die Umsetzung der Pläne verhandeln. Wenn alles so funktioniert, wie die Stadtverwaltung es sich vorstellt, soll 2024 mit dem Bau begonnen werden. Im Jahr 2026 wäre das Gebäude dann fertig. Zusätzlich zu Unterrichtsräumen soll auf dem Areal eine Drei-Feld-Sporthalle entstehen, die auch von Vereinen genutzt werden kann.

Kita mit drei Gruppen

Außerdem ist auf dem Gelände eine Kita geplant. Sie soll einer Krippengruppe für 15 Kinder, einer Kindergartengruppe für 25 Kinder und einer altersübergreifende 20er-Gruppe Platz bieten.

Anzeige

Veranlassung für die Pläne ist die vom Land beschlossene Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren, statt wie zwischenzeitlich nach nur zwölf. Dadurch sind auch für die Wilhelm-Raabe-Schule räumliche Erweiterungen notwendig. Schon seit längerem gibt es die Pläne auf der rund 300 Meter vom Gymnasium entfernten Fläche. Dafür hatte die Stadt einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Von den 59 Bewerberteams wurden 15 für den Wettbewerb ausgelobt.

Dieser Entwurf belegte beim Architektenwettbewerb der Stadt Hannover den 2. Platz. Quelle: Büro BKSP Grabau Obermann Ronczka und Partner mbB

Im städtischen Bauausschuss präsentierte die Stadt jetzt die Preisträger. Der erste Preis ging an das Architekturbüro Venneberg, Zech Partner mbH aus Hannover in Zusammenarbeit mit GrünPlan Landschaftsarchitekten BDLA PartGmbH aus Hannover. Die Jury zeigte sich von dem Entwurf unter dem Motto „Prägnanz durch Einfachheit“ überzeugt. Den zweiten Preis erhielt das Büro BKSP Grabau Obermann Ronczka und Partner mbH mit nsp Christoph Schonhoff Landschaftsarchitekt Stadtplaner aus Hannover. Den dritten Preis vergab die Jury an das Büro Huber Staudt Architekten in Zusammenarbeit mit Weidinger Landschaftsarchitekten GmbH aus Berlin.

Dieser Entwurf landete auf dem dritten Platz. Quelle: Büro Huber Staudt Architekten

Folgen für den Knabenchor

„Der Wettbewerb mit seinen unterschiedlichen Lösungsansätzen hat gezeigt, warum es wichtig ist, integriert und in Alternativen zu denken“, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber nach der Entscheidung. Denn die prämierten Arbeiten wiesen „insgesamt eine hohe architektonische, funktionale, städtebauliche und materielle Qualität auf und lassen eine wirtschaftliche Realisierung erwarten,“ sagte er.

Der geplante Neubau hat Folgen für den international renommierten Knabenchor. Denn mit dem geplanten Neubau der Außenstelle des Gymnasiums verliert der Chor sein bisheriges Domizil.

Von Mathias Klein