Hannover

Die Füße etwa schulterbreit auseinander, den Arm ausgestreckt: So steht Rinor Z. da und zielt. Es ist 13.32 Uhr und 28 Sekunden als der 33-Jährige auf Armin N. schießt. Eine Sekunde später ein zweites Mal. Während er abdrückt, verschanzt er sich hinter seinem weißen Mercedes.

Zu sehen ist das alles auf einem Video der Tat, die im vergangenen Sommer Hannover schockiert hat. Seit Ende November läuft der Prozess am Landgericht Hannover gegen Rinor Z., der sich wegen Totschlags und versuchten Totschlags verantworten muss, weil er am 3. Juni 2021 den 30-jährigen Armin N. erschossen haben soll. Außerdem soll er versucht haben, dessen 51-jährigen Schwager Nasko M. zu töten.

Am Montag wurde ein Video des erschreckenden Verbrechens an der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm im Gerichtssaal gezeigt – aufgezeichnet von einer sogenannten Dashcam aus dem Auto eines Zeugen heraus. Dieser hatte sich mit seinem Fahrzeug der Kreuzung genähert, als die Schüsse fielen. Seine Dashcam hat drei der insgesamt vier gefallenen Schüsse aufgezeichnet. Ein Schuss traf Armin N. tödlich. „Zuerst dachte ich, dass das Böller seien“, sagte der Zeuge, ein Elektromeister, am Montag vor der Schwurgerichtskammer aus. Das Tatgeschehen hat er selbst nicht beobachtet.

Zeuge berichtet von „beabsichtigten“ Schüssen

Doch ein anderer Zeuge befand sich direkt mit seinem Transporter hinter dem schwarzen Porsche Cayenne von Armin N. „Es sah schon professionell aus“, beschrieb der 50-Jährige das Verhalten des Angeklagten. „Waren die Schüsse gezielt?“, fragt Richter Stefan Joseph nach. Die Antwort: „Es war beabsichtigt.“

Der Zeuge konnte Rinor Z. aus etwa fünf Metern ins Gesicht schauen. „Wie war sein Gesichtsausdruck?“, will der psychiatrische Sachverständige, Tobias Bellin, wissen. „Es war ein cooler Gesichtsausdruck, nicht panisch,“ erwiderte der Zeuge. Die Flucht vom Tatort beschrieb der Zeuge als geordnet. „Er hat überlegt, innegehalten, dann ist er weggelaufen“, erzählte der 50-Jährige. Der Angeklagte habe „routiniert“ gehandelt.

Rinor Z. will in Todesangst gehandelt haben

Rinor Z. hatte im Gericht glaubhaft versichert, dass er in Todesangst und Panik gehandelt habe. Nach einer Schlägerei am 1. Oktober 2020 in Langenhagen mit dem Schwager des Getöteten habe er Racheakte befürchtet. Am 3. Juni, dem Tag der Tat, schlug dieser Nasko M. dann mit einer Dachlatte auf das Auto des Angeklagten ein. Er wollte ihn zur Rede stellen. Zuerst schoss Rinor Z. durch die geschlossene Seitenscheibe auf seinen Kontrahenten. Nasko M. ließ die Zaunlatte fallen und floh. Der Angeklagte erklärte, dass er ein zweites Mal geschossen habe. Allerdings in den Boden. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie wertet den zweiten Schuss als versuchten Totschlag.

Das Video zeigt auch, wie Armin N. seinen Porsche zurücksetzt. In Panik? Wollte er Rinor Z. zur Rede stellen? Der Angeklagte meinte, gesehen zu haben, dass N. mit einer Waffe in der Hand den Schalthebel betätigt habe. Es wurde allerdings nie eine Waffe bei dem 30-Jährigen gefunden.

Zunächst stand der Porsche auf der Parallel-Spur ein paar Meter vor dem Wagen des Angeklagten. Beim Zurücksetzen stieß Armin N. mit einem Transporter zusammen. Unmittelbar danach fielen die Schüsse. Z. schoss von links auf den Porschefahrer. Wie will er in dieser Situation gesehen haben, dass N. eine Waffe in der rechten Hand hielt? Z. hatte nur wenige Sekunden Zeit, sich zu entscheiden. Das Video zeigt ein konzentriertes Zielen und zwei Schüsse innerhalb einer Sekunde.

Von Thomas Nagel