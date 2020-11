Hannover

Abends ist sie fix und fertig. „Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir noch etwas zu essen, dann falle ich einfach nur noch ins Bett“, berichtet Kerstin Zimmermann (Name von der Redaktion geändert). Die 53-Jährige arbeitet in einer Hausarztpraxis im Osten Hannovers als Medizinische Fachangestellte. Seit dem Beginn der zweiten Welle der Corona-Pandemie hat sich für Zimmermann die Arbeit erheblich verändert. „Es ist jetzt hier viel voller, es ist viel schwieriger, lauter und stressiger geworden“, berichtet sie. Denn in die Hausarztpraxen kommen fast alle Corona-Patienten zuerst. „Und wir haben hier ja auch noch die anderen Patienten, die wir auch ohne Corona haben“, erläutert Zimmermann.

Verbale Entgleisungen von Patienten

Das hat inzwischen auch den Verband der Medizinischen Fachberufe (VMF) auf den Plan gerufen. Die Landesvorsitzende Martina Erichson berichtet von zahlreichen Briefen, die ihr Verband an unterschiedliche Politiker geschrieben hat, um auf die besondere Situation der Mitarbeiter in den Arztpraxen aufmerksam zu machen. Es sei aber deprimierend, dass die besondere Belastung dieses Berufsstandes einfach nicht zur Kenntnis genommen werde. Die Angestellten in den Arztpraxen hätten aber genauso eine Wertschätzung verdient wie die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen, meint Erichson.

Ein Problem sei zum Beispiel der fehlende Grippeimpfstoff. „Ich musste den Grippeimpfstoff für unsere Praxis im vergangenen Dezember bestellen“, berichtet die 53-Jährige. „Da war vom Coronavirus noch überhaupt nicht nicht die Rede. Weil sich in diesem Herbst aber viel mehr Patienten impfen lassen wollen, waren unsere Vorräte nach vier Wochen aufgebraucht“, erzählt sie. Manche Patienten reagierten darauf „sehr ungehalten“. Und es sei nicht selten, dass die Arztmitarbeiterinnen von den Patienten persönlich angegriffen würden. „Was ist das hier denn für eine miese Praxisorganisation“, sei dann noch einer der harmloseren Sätze, den sie sich anhören müsse, berichtet die Arzthelferin.

Arbeiten statt Berufsschule für Azubis

Nach 30 Jahren im Beruf perlten derartige Vorwürfe an ihr ganz gut ab. Anders sei das aber bei den jungen Kollegen. „Die fühlen sich dann persönlich angegriffen“, berichtet die 53-Jährige. Besonders sei auch die Situation von Auszubildenden. „Viele dürfen ihren Berufsschultag nicht zum Lernen im Homeschooling verbringen, sondern sollen in die Praxis kommen“, berichtet sie. „Das ist eine unhaltbare Situation“.

Nach der Schilderung von Zimmermann muss es den Arztpraxen derzeit kaum auszuhalten sein. Das Telefon klingele immer gleich wieder sobald das vorherige Gespräch beendet wurde. „Es gibt viele Patienten, die mit der Situation und ihren Ängsten überfordert seien“, berichtet die 53-Jährige. Das Abrechnungsverfahren vor allem für die Coronavirus-Testabstriche sei in den vergangen Monaten immer komplizierter geworden. „Das hat sich praktisch jeden Tag verändert, und die Änderungen mussten wir uns dann mühsam im Internet zusammensuchen.“

„Ständige Diskussion um die Maskenpflicht“

Aber auch die Patienten in der Praxis bringen den Mitarbeiterinnen Stress. „Die ständige Diskussion um die Masken ist nervig“, berichtet sie. Unentwegt tauchten Patienten auf, die gar keine Mund-Nasen-Bedeckung trügen oder die damit nur den Mund bedeckten. „Und wir müssen auch andauernd eingreifen, weil die Mindestabstände nicht eingehalten werden.“

Auch aus Sicht des Hausärzteverbands ist die Lage in den Praxen derzeit extrem angespannt. „Es gibt einen großen Ansturm auf die Praxen und eine große Verunsicherung“, berichtet der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Matthias Berndt. Durch zahlreiche Verordnungen und Verfügungen von unterschiedlichen stellen „weiß keiner mehr genau, was wie gemacht werden muss“, berichtet er.

Für Zimmermann und für den Verband der Medizinischen Fachberufe ist deshalb klar: „Wir wollen und müssen mit den Pflegekräften gleichbehandelt werden“, sagt sie. „Wir sind auch systemrelevant.“ Dazu gehöre zum Beispiel der Bonus in Höhe von bis zu 1500 Euro den die Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Niedersachsen erhalten. „Diese Anerkennung wollen wir auch haben“, meint Zimmermann. Zwar sei Geld nicht alle, sagt sie. „Aber für viele Kolleginnen würde das eine Anerkennung ihrer derzeit ganz besonderen Arbeit bedeuten.“

