„Dein Anarchismus ist so weichgespült, dass du in der SPD sein könntest“, sagt das Känguru zum Kleinkünstler Marc-Uwe, der am Nachmittag noch Pyjama trägt und in einer chaotischen Bruchbude haust. „Du könntest sogar deren Vorsitzender sein.“ Das Känguru aus Marc-Uwe Klings Buch Känguru-Chroniken ist eitel, von sich überzeugt, knallharter Kommunist – und neuerdings auch Filmstar.

Zum Filmstart der „Känguru-Chroniken“ hat das Astor-Kino den Autoren zur Lesung ins Kino 2 eingeladen. Die knapp 500 Plätze waren binnen eines Tages ausverkauft. Die meisten Zuschauer sind eingefleischte Fans. Ein Wort des Schriftstellers reicht für die ersten Lacher – in diesem Fall das Wort „Schnick“.

„Schnick, Schnack, Schnuck“

In der ersten Szene, die Kling vorliest, geht es um das alte Kinderspiel „Schnick, Schnack, Schnuck“, das der Künstler und sein Känguru nach eigenen Regeln spielen. Natürlich scheitert Marc-Uwe, der in Daniel Levys Film nicht von dem 38-jährigen echten Kling, sondern von Dimitrij Schaad gespielt wird, gnadenlos und muss am Ende die Rumpelkammer aufräumen. Das Känguru, das im Film die knarzige Stimme von Kling hat, die man auch aus den Hörbüchern kennt, hat eine Kettensäge dargestellt. Marc-Uwe nur eine Giraffe. „Wen wolltest Du damit besiegen?“, fragt das Känguru. „Vielleicht ein hochwachsendes Blatt?“, fragt Marc-Uwe zurück.

Kling liest von Fotografen, die verzweifeln, weil das Känguru in der Nahaufnahme wie ein Hase und im Profil wie ein Esel aussieht, zieht die Filmbranche durch den Kakao („Wir arbeiten an einem Känguru-Chroniken-Universum mit zahlreichen Vor- und Seitenfilmen“) und beweist immer wieder Wortwitz. Manchmal braucht er dafür nur zwei Buchstaben, etwa ein zweifelndes „Hm“. „Hm bedeutet selten etwas Gutes.“

Szene aus dem Film: Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) und das Känguru (gesprochen von Marc-Uwe Kling). Quelle: Foto: x-Verleih

Politik und Kompromisse

Es geht um Politik und Kompromisse, die eigentlich gar nicht möglich sind. „Wenn es Menschen gibt, die sagen CO2 und CO2 gleich Erderwärmung, und solche, die sagen, CO2 und CO2 gleich kein Problem, dann sagt die Politik, CO2 und CO2 gleich Erderwärmung, aber kein Problem.“

Die Zuschauer hat das Känguru, respektive Kling immer auf seiner Seite. Zu einleuchtend ist die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer, auch wenn es in dem Interview doch eigentlich um den neuen Kinofilm gehen sollte.

Verfilmung überzeugt

Vier Känguru-Bücher hat Kling mittlerweile geschrieben, wenn auch die nächsten Verfilmungen seiner Bücher so kurzweilig und witzig sind wie der erste Film, kann man sich darauf freuen – und auch auf den nächsten Besuch von Kling, der Gottseidank den Weg nach Hannover gefunden hat, anstatt in Bielefeld steckenzubleiben.

