Hannover

Professor Tobias Welte ist Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und ein weltweit renommierter Lungenexperte. Im Interview äußert er sich zu den Gefahren, die eine lange Pause der Impfungen mit Astrazeneca bedeuten würde.

Herr Professor Welte, was halten Sie davon, dass die Impfungen mit Astrazeneca vorerst ausgesetzt wurden?

Ich halte das für die falsche Entscheidung. Natürlich muss man sehr genau die Nebenwirkungen prüfen, allerdings handelt es sich um eine sehr geringe Anzahl von Fällen. In Deutschland gibt es sieben bisher gemeldete mögliche Fälle bei etwa eineinhalb Million Astrazeneca-Impfungen. In Großbritannien gab es drei Fälle bei elf Millionen Impfungen. Aber die Sterblichkeitsrate von Covid-19 liegt weltweit bei 2,2 Prozent. Also 22 Tote auf 1000 Infektionen. Das muss man einfach mal ins Verhältnis zueinander setzen. Es ist klassisches Risikomanagement. Natürlich können bei Impfungen Nebenwirkungen auftreten. Diese sind ernst zu nehmen. Das gilt für alle Impfstoffe. Aber das Nutzen-Risiko-Verhältnis für den Impfstoff liegt so weit auf der Seite des Nutzens, dass ich mich entschieden hätte, die Fälle zu prüfen, aber den Impfstoff weiter zu benutzen.

Wie kam es Ihrer Meinung nach zu der Entscheidung?

Das ist Angstpolitik. Ich weiß nicht, warum wir inzwischen in so eine völlig verängstigte politische Haltung eingeschert sind. Wenn man etwas gestalten will, muss man immer ein Risiko eingehen. Wir steigen ja auch noch in ein Flugzeug, obwohl manchmal eins abstürzt. Es gibt nichts, was wirkt, was keine Nebenwirkungen hat. Wir glauben in Deutschland, wir brauchen die maximale Wirkung, aber es darf überhaupt keine Nebenwirkungen geben. Und dieselben Leute, die sich nicht impfen lassen, gehen dann in der nächsten Woche Drachenfliegen – die Sportart mit der höchsten Todesrate.

Was bedeutet der Impfstopp für Deutschland?

Das Kernproblem ist, dass in Deutschland damit etwa ein Drittel der versprochenen Impfstoffmenge fehlt. Man muss aber auch weiterdenken. Das ist nicht nur bei Astrazeneca ein Problem. Es würde alle adenoviralen Impfstoffe treffen. Dann würde auch Johnson & Johnson nicht auf den Markt kommen. Dann hätten wir einen Ausfall von wahrscheinlich 50 Prozent oder mehr der Impfstoffmenge mit unvorhersehbaren Konsequenzen für Deutschland.

Die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Astrazeneca ähneln sich also im Aufbau?

Genau, sie haben dasselbe Impfstoffprinzip.

„Das Nutzen-Risiko-Verhältnis für den Impfstoff liegt weit auf der Seite des Nutzens“, sagt Professor Tobias Welte. Quelle: Rainer Dröse

Wie geht es nun mit der Impfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MHH weiter?

Wir haben an der MHH die erste Impfung für die Priorisierungsgruppen eins und zwei vergangenen Freitag abgeschlossen, weswegen wir diese Woche gar nicht impfen. Zunächst haben wir mit Biontech/Pfizer angefangen. Vor drei Wochen sind wir in das Astrazeneca-Programm eingestiegen. In drei bis vier Monaten kommt dann die Zweitimpfung mit Astrazeneca. Da warten wir jetzt die Entscheidung der europäischen Zulassungsbehörde ab.

Das heißt, niemand sollte nun diese oder nächste Woche die Zweitimpfung mit Astrazeneca bekommen?

Nein, vier Monate sollen dazwischen liegen. Wenn jemand Ende Januar damit geimpft wurde, wäre der zweite Termin Mitte Mai. Bis dahin haben wir eine klare Entscheidung. Wenn dieser Impfstoff tatsächlich nicht weiter unterstützt wird, dann muss man für die Zweitimpfung auf einen anderen Impfstoff umstellen. Dazu fehlen im Moment noch die Daten. Aber da gibt es schon Untersuchungen in England. Innerhalb weniger Wochen werden wir mehr wissen.

Man könnte für die Zweitimpfung also auch Biontech benutzen?

Genau, man nimmt Biontech oder Moderna nach Astrazeneca. Rein wissenschaftlich gibt es keinen Grund, dass das nicht funktionieren kann.

Von Inga Schönfeldt