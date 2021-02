Hannover

Die Aussichten hören sich vielversprechend an: Aufgrund der aktualisierten Impfverordung kommen Grundschullehrer, Erzieher und Polizisten früher an eine Impfung gegen das Coronavirus als geplant. Außerdem sollen sich probeweise Impfungen bei niedergelassenen Ärzten im Praxistest bewähren. Die über 80-Jährigen in der Region sind zwar noch längst nicht alle mit dem Vakzin versorgt und sollen daher parallel weiter geimpft werden. Die Aufrücker kommen aber trotzdem zum Zuge, da sie den bislang nur für unter 65-Jährige empfohlenen Impfstoff von Astrazeneca erhalten sollen.

„Aktuell werden im Impfzentrum der Region ausschließlich Berechtigte der Priorität 1 geimpft“, betont Regions-Sprecherin Christina Kreutz. Die Struktur, um parallel eine weitere Gruppe mit einem anderen Impfstoff versorgen zu können, sei in Planung. Mit einer Umsetzung sei aber nicht vor der zweiten Märzhälfte zu rechnen. „Ungeklärt ist auch, wie das Land die Terminvergabe für diese zweite Gruppe gestaltet.“

Pilotprojekt: Impfung beim Hausbesuch und in Praxen

Zu diesem Punkt haben Kassenärztliche Vereinigung (KVN) und das Sozialministerium jetzt ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, bei dem das Impfen in Praxen niedergelassener Ärzte getestet werden soll. Am 26. Februar starten im Landkreis Osnabrück vier Pilotpraxen mit Impfhausbesuchen ihrer nicht mehr mobilen Patientinnen und Patienten, die über 80 Jahre alt sind, am 1. März beginnen zudem zwei Praxen in der Stadt und der Region Hannover sowie drei weitere niedersächsische Praxen mit den Impfungen von impfberechtigten Personen unter 65 Jahren in Ergänzung zu den regionalen Impfzentren.

„Um die Logistik und Lagerung der Impfstoffe und die technischen Abläufe einmal durchzuspielen und Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung im Alltag zu sammeln, starten wir zunächst eine kurze Erprobungsphase von maximal zwei Wochen in den neun Pilotpraxen. Voraussichtlich ab April können dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein“, sagt Gesundheitsministerin Carola Reimann.

Hürden bei der Terminvergabe senken

In den nun startenden Modellprojekten werden die beteiligten Praxen von den Impfzentren wie mobile Impfteams behandelt und von diesen mit Impfstoff beliefert. „Diese Pilotprojekte sollen als Initialzündung dienen für eine später folgende flächendeckende Impfung mobiler Patienten in unseren Praxen. Rund 9000 Arztpraxen stehen in Niedersachsen für die Durchimpfung der Bevölkerung bereit“, erklärt Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN.

Arzt kommt mit Impfstoff zum Hausbesuch

Mit den vier Hausarztpraxen in Osnabrück wird die Impfung nicht mobiler Patientinnen und Patienten aus der Gruppe der über 80-Jährigen erprobt. „Die Hausärzte wissen am besten, welche ihrer Patienten für das Impfen gegen Covid-19 in der Häuslichkeit infrage kommen. Die Priorisierung der über 80-Jährigen wird von der Praxis vorgenommen. Verwendet wird dabei ausschließlich der Biontech-Impfstoff“, sagt Barjenbruch.

„Insbesondere, wenn ab dem zweiten Quartal deutlich größere Mengen der zugelassenen Impfstoffe zur Verfügung stehen und möglicherweise noch weitere, neue Impfstoffe hinzukommen, sind die zahlreichen Fach- und Hausarztpraxen unverzichtbar, um möglichst viele Menschen in Niedersachsen möglichst schnell zu impfen“, sagte Ministerin Reimann. Dabei sei auch der Bund gefordert, ein Verfahren zu etablieren, das ermögliche, die Praxen direkt mit Impfstoff zu versorgen und das die organisatorischen Hürden bei der Terminvergabe deutlich absenke.

200 Impfteams sind das Ziel

Das Land hat zudem die Impfzentren angewiesen, den Impfstoff Astrazeneca je nach Lage in den Impfzentren bei den unter 65-Jährigen zunächst die niedergelassenen Mediziner, die Beschäftigten der Krankenhäuser und auch Polizei und Ordnungskräfte zu berücksichtigen, sagt Ministeriums-Sprecherin Anne Hage. Niedersachsens stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, kündigte zudem an, dass mit Lehrern und Erziehern nun auch Personen aus der zweiten Prioritätsgruppe ein Impfangebot mit Astrazeneca bekommen sollen – allerdings nur die zunächst genannten, keine weiteren Gruppe-2-Berechtigten. „Dieser Personenkreis wird direkt über die Impfzentren beziehungsweise ihre Berufsgruppen angesprochen“, sagt Hage.

Derzeit werden in Niedersachsen pro Tag im Durchschnitt rund 15.000 Menschen geimpft. Die Impfzentren unterscheiden sich in ihrer Impfkapazität auch in Abhängigkeit der Einwohnerzahl von einander. „Zurzeit sind in Niedersachsen insgesamt rund 120 Impfteams im Einsatz“, erklärt die Sprecherin. Die Impfzentren seien angewiesen, ihre Kapazitäten sukzessive auszubauen, um die Impfleistung an die angekündigten gesteigerten Impfstofflieferungen anzupassen und auf insgesamt 200 Impfteams aufzustocken.

