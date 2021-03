Eigentlich soll derzeit das Personal in Kliniken geimpft werden – doch dann kam die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko): Nur noch Menschen über 60 Jahren sollen Astrazeneca bekommen. Wir haben die Betreiber von Kliniken in der Region gefragt: Was sind die Nebenwirkungen dieser Entscheidung?