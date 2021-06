Hannover

Das niedersächsische Gesundheitsministerium in Hannover erwägt eine generelle Freigabe von Astrazeneca auch für Jüngere. Hintergrund ist, dass viele Impfzentren das Mittel derzeit nicht loswerden. Dem Internetportal impfsuche.de zufolge waren am gestrigen Abend mehr als 1800 Termine für Astrazeneca-Impfungen am Mittwoch im Impfzentrum Hannover verfügbar, allerdings nur für Personen ab 60 Jahre. Andere niedersächsische Kommunen organisieren offene Impftage mit Sonderlieferungen von Astrazeneca, auch für Bürger unter 60 Jahre, um das Mittel zu verimpfen.

In den Impfzentren ist Astrazeneca nur für Personen über 60 Jahre freigegeben, wie es die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen hat. Für Impfungen bei Hausärzten hat das niedersächsische Gesundheitsministerium das Mittel allerdings bereits für alle Altersgruppen freigegeben. Nun denkt das Ministerium darüber nach, die Wahlfreiheit auszudehnen. „Diese Möglichkeit wird in Betracht gezogen, die Überlegungen sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte Ministeriumssprecher Manfred Böhling am Montagabend der HAZ.

45.000 Impftermine storniert

Im Impfzentrum auf dem Messegelände sei spürbar, dass Termine mit Astrazeneca weniger in Anspruch genommen würden, sagt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover. Auch viele Zweitimpfungstermine würden nicht wahrgenommen und verfielen damit. Landesweit hat das Land zwischen Mitte April und Mitte Juni 45.000 Stornierungen für alle Impfstoffe registriert. „Das trifft auch auf das Impfzentrum Hannover und den Impfstoff der Firma Astrazeneca zu. Die entsprechenden Impfdosen werden dann über das Terminvergabesystem wieder für neue Termine freigegeben“, sagt Ministeriumssprecher Böhling.

Bei der Region gibt es derzeit keine Überlegungen, Astrazeneca ohne Termin an bestimmten Stellen für Impfwillige freizugeben. „Allerdings wird aktuell eine Sonderlieferung Astrazeneca, die das Land zur Verfügung gestellt hat, über die Impfbrücke angeboten“, sagt Regionssprecherin Kreutz. Auch Reste sollen nicht verkommen. „Ungeöffnete Impfdosen bleiben im System und werden für neue Termine angeboten, geöffnete Impfdosen über die Impfbrücke offeriert und verbraucht. Es bleibt so gesehen nichts übrig“, betont Kreutz.

Schlechter Ruf bei den älteren Patienten

Ärzte berichten, dass Astrazeneca bei vielen Patienten einen schlechten Ruf habe. „Vor allem viele ältere Patienten lehnen Astrazeneca vehement ab“, sagt ein niedergelassener Mediziner aus Linden, der bis Mai eigentlich gute Erfahrungen mit dem Verimpfen des Präparates gemacht hat. Mittlerweile sei Astrazeneca aber für die meisten seiner Patienten keine Option mehr. „Sie wollen dann lieber noch eine Kreuzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.“ Er bestelle jetzt schlicht weniger Dosen des unbeliebten Herstellers, auch wenn die Warteliste sich dadurch langsamer abbaue.

Akzeptanz bei Jüngeren ist da

„Nein, der Impfstoff bleibt in den Praxen nicht liegen“, sagt indes Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens (KVN). Allerdings sei der Beratungsaufwand für die Ärzte bei der geplanten Impfung mit Astrazeneca größer. „Dabei tritt das Phänomen auf, dass über 60-Jährige den Impfstoff – für die er empfohlen wird – ablehnen. Dafür aber fragen immer mehr unter 60-Jährige und sehr viel jüngere Impfwillige nach Astrazeneca.“ Die Akzeptanz bei den Jüngeren sei da. Das führe auch dazu, das es in den Praxen so gut wie keine Reste gebe. „Auch eine Nachlässigkeit bezüglich der Zweitimpfung ist nicht festzustellen“, sagt Haffke.

Das bestätigt auch Matthias Berndt, Vorsitzender des Hausärzteverbandes. „Wir haben nicht den Eindruck, dass Impfstoffe in den Praxen derzeit übrig bleiben. Wir sehen aber, dass die Zielgruppe der über 60-Jährigen bei vielen Hausärztinnen und Hausärzten erfolgreich durchgeimpft ist. Da Astrazeneca für unter 60-Jährige nach entsprechender Aufklärung grundsätzlich zugelassen ist, wird der Impfstoff in vielen Praxen auch jüngeren Menschen angeboten. Durch die öffentliche Diskussion ist die Nachfrage jedoch nicht so groß wie beispielsweise nach dem Impfstoff von Biontech.“ Während in Praxen die Impfstoffe von Biontech oder von Johnson & Johnson nicht ausreichend verfügbar sind, geht Berndt davon aus, „dass unsere Verbandsmitglieder Impftermine für Astrazeneca zeitnah ohne Wartelisten anbieten.“

Kaum noch Dosen für Erstimpfungen

Kurzfristige Astrazeneca-Lieferungen werden auch von Arztpraxen aufgegriffen, die dann den Impfstoff an einem „Impftag“ verabreichen, erklärt KVN-Sprecher Haffke. Für diese Woche sind 64.000 Astrazeneca Impfdosen in die Praxen geliefert worden (im Gegensatz zu 230.000 von Biontech). Für die kommende Woche sind 60.000 Dosen angekündigt. Für die Erstimpfung mit Astrazeneca sind laut KVN nur noch 40 Dosen pro Woche pro Arzt vorgesehen. „Das ist nicht so viel“, meint Haffke. Insgesamt sind 2.358.577 Impfungen in Niedersachsen in den Praxen durchgeführt worden. Davon 384.039 Erstimpfungen und 45.796 Zweitimpfungen mit Astrazeneca (Stand 20. Juni).

