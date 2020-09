Hannover

Die Geologen haben hier vorwiegend prätertiäres Tongestein ausgemacht. Diese Tonschichten in der Erde sind bereits vor der Kreidezeit entstanden, die vor rund 66 Millionen Jahren begann.

An wenigen Stellen ist auf der Karte zudem Steinsalz verzeichnet – und zwar in flacher (stratiformer) Lagerung, im Gegensatz zu Salzstöcken, die tief in die Erde reichen.

Zunächst keine konkreten Folgen

Erst einmal hat die neue Übersichtskarte für die Region Hannover keine konkreten Folgen. In einem nächsten Schritt nämlich sollen Fragen wie Besiedelung und Naturschutz berücksichtigt werden – ein Großteil der eingezeichneten Gebiete fällt dann aus der weiteren Planung heraus.

Dass der Atommüll im dicht bevölkerten Großraum Hannover in die Erde gebracht wird, ist unwahrscheinlich.

