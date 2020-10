Hannover

Am Ostersonntag gegen 16.45 Uhr wurden zahlreiche Spaziergänger am Maschsee, die am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entlang bummelten, Zeugen eines Verbrechens. Ein 21-jähriger Mann stach einen Gleichaltrigen nieder, mit dem er in Streit geraten war. Ein zweiter Täter, ebenfalls 21 Jahre alt, prügelte anschließend auf das Opfer albanischer Herkunft ein. Nur weil etliche Passanten beherzt eingriffen und die beiden Angreifer wegzogen, konnte noch Schlimmeres verhindert werden.

Seit Montag muss sich Yassin F. – inzwischen 22 Jahre alt – nun vor dem Schwurgericht Hannover wegen versuchten Totschlags verantworten. Der in der Nordstadt lebende Deutsch-Libanese hatte sich drei Tage nach der Tat gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Auf freiem Fuß befindet sich Nejat A. (21), der aus Aserbaidschan stammt. Er ist wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Anzeige

Operation rettete Leben des Opfers

Yassin F. soll dem Opfer auf Höhe des NDR-Funkhauses im Zuge einer Auseinandersetzung eine Kopfnuss verpasst und dann viermal auf den Albaner eingestochen haben. Drei Stiche trafen den 21-Jährigen im Oberkörper und verletzten seine Lunge sowie andere lebenswichtige Organe, eine weitere Wunde fügte er seinem Opfer am Becken zu. F.s Freund Nejat A. soll dem Verletzten zudem noch etliche schmerzhafte Schläge versetzt haben. Es bedurfte einer Notoperation, um das Leben des jungen Mannes zu retten.

Die Polizei befragte wegen der Messerstecherei am Maschseeufer etliche Zeugen. Quelle: Peer Hellerling

Dem Vernehmen nach war F. mit der Schwester des späteren Opfers liiert – das wiederum passte dem Bruder nicht. Seiner Ansicht nach behandelte der Deutsch-Libanese seine Schwester nicht gut, was ihn wenige Tage vor Ostern dazu verleitete, F. als „Hurensohn“ zu beschimpfen. Dieser soll dem Bruder daraufhin per WhatsApp-Nachricht gedroht haben, ihn für diese Beleidigung zu „ficken“. Ob sich die Männer am Ostersonntag am Maschseeufer zufällig trafen oder ob sie sich zu einem Meinungsaustausch verabredet hatten, wird während der nächsten Verhandlungstage sicher erörtert werden.

Opfer sagt nächste Woche aus

Zum Prozessauftakt schwiegen die beiden Angeklagten. Allerdings kündigte Verteidiger Dirk Schoenian im Namen seines Mandanten Yassin F. für den nächsten Verhandlungstag am 23. Oktober eine Einlassung an, ebenso wie Anwalt Holger Nitz für Nejat A. An diesem Tag, so kündigte der Vorsitzende Richter Stefan Joseph an, hat die Kammer auch das Opfer geladen – dann wird der als Nebenkläger auftretende 21-Jährige in den Zeugenstand gebeten.

Von Michael Zgoll