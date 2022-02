Hannover

Im Gedenken der Opfer des Attentats von Hanau vom 19. Februar 2020 haben am Sonnabend 650 Menschen an einem Demo-Zug durch Hannover teilgenommen. Start war gegen 13 Uhr am Pfarrlandplatz in Linden-Nord. Von dort ging es über die Limmerstraße, den Küchengartenplatz mit dem Steintorplatz als Ziel. Dort gab es Musik und Redebeiträge. Aufgerufen hatte unter anderem die „Initiative 19. Februar Hanau“, die sich unter anderem für eine lückenlose Aufklärung der Morde einsetzt.

Vor zwei Jahren hatte ein 43-Jähriger an verschiedenen Tatorten in Hanau eine Frau und acht Männer erschossen, sechs weitere wurden verletzt. Der Täter wollte gezielt Menschen mit ausländischen Wurzeln treffen. Zuvor hatte er rassistische Texte und Videos im Internet veröffentlicht. An jenem Abend tötete er Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Nach den Taten fuhr der 43-Jährige nach Hause, erschoss seine Mutter und dann sich selbst.

Von Manuel Behrens