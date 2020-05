Auch Pflegeeltern in Hannover sollen künftig Elterngeld bekommen

Hannover

Seit Jahren verschärft sich in Hannover der Mangel an Pflegefamilien, die bereit sind, ein Kind aus zerrütteten Verhältnissen bei sich aufzunehmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung gelang es dem Jugendamt im Jahr 2019 gerade einmal für sieben Kinder unter sechs Jahren Pflegeeltern zu finden. Dabei war der Bedarf, schwer vernachlässigte oder sogar misshandelte Kinder von ihren leiblichen Eltern zu trennen, um ein Vielfaches größer. Für 38 weitere Kinder unter sechs Jahren musste nach Angaben der Verwaltung in demselben Jahr ein neues Zuhause gefunden werden, weil das alte nicht geeignet für ein heranwachsendes Kleinkind war. Sie wurden allesamt in Heimeinrichtungen untergebracht.

Elterngeld soll 800 Euro monatlich betragen

Die Stadt Hannover will diesem Missstand jetzt begegnen, in dem sie auch Pflegeeltern eine Art Elterngeld zahlt. 67 Prozent des Verdienstausfalls, aber höchstens 800 Euro monatlich, soll eine Vollzeitpflegeperson bekommen können, die nach Aufnahme eines Pflegekindes ihre Erwerbstätigkeit in den ersten sechs bis zwölf Monaten vollständig ruhen lässt, bis zu einem Jahr lang. Am Montag sprach sich der städtische Jugendhilfeausschuss einstimmig dafür aus. Auch die Region Hannover hat ein derartiges Modellprojekt bereits aufgelegt. Auch dort ist der Mangel groß. Gerade einmal fünf Pfelegefamilien konnten nach eigenen Angaben 2018 in den 16 Kommunen vermittelt werden, für die das Jugendamt der Region zuständig ist. Dem standen durchschnittlich 15 Vermittlungsanfragen pro Jahr gegenüber.

Gesetz sieht Elterngeld für Pflegeeltern bislang nicht vor

Zwei Jahre lang wollen Stadt- und Regionsverwaltung Pflegeeltern auf diese Weise unterstützen, es sei denn der Bund schließt die Lücke mit einer eigenen Finanzierung. Denn bislang gilt: Leibliche Eltern haben nach der Geburt ihres Kindes einen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie ihre Berufstätigkeit unterbrechen – für Pflegeeltern ist eine derartige finanzielle Entlastung bislang gesetzlich nicht vorgesehen.

Pflegekinder brauchen stabile Beziehungen

Das ist umso schwerer einzusehen, weil Jugendämter es bei Pflegekindern vor allem im ersten Jahr der Aufnahme für dringend notwendig halten, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. In dieser Zeit gelte es, Kindern gerecht zu werden, die Instabilität und Vernachlässigung, psychischen und physischen Mangel und zum Teil Gewalt erfahren hätten, heißt es von Seiten des Jugendamtes Hannover. Es sei erforderlich, dass die Eltern ein stabiles und tragfähiges Beziehungsangebot vorhielten. Das erfordere vom hauptsächlich betreuenden Pflegeelternteil „nicht nur Kraft, sondern auch eine quasi ständige zeitliche Verfügbarkeit“. Den Wegfall eines gesamten Gehaltes könnten die überwiegend berufstätigen Bewerber um eine Pflegschaft nicht verkraften. Mit dem Elterngeld sollten Pflegschaften wieder attraktiver gemacht werden, heißt es von Seiten des Jugendamtes.

Von Jutta Rinas