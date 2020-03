Hannover

Die Corona-Krise trifft auch Pflegeheime in Hannover. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag gibt es zwei bestätigte Infektionen mit Covid-19 beim Personal in zwei unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen. Wenn eine solche Infektion durch das Gesundheitsamt festgestellt werde, ordne es eine Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz an, die einzuhalten sei, hieß es am Montag. Mehrere Heime hätten überdies Verstöße gegen das Besuchsverbot gemeldet. Die Betreiber seien dahingehend beraten worden, solche Verstöße zur Anzeige zu bringen.

Infizierte werden in Einrichtungen isoliert

Auch die Region Hannover bestätigte, dass es vereinzelt bereits Infizierte in Pflegeheimen der Region gegeben habe oder gebe. Diese hätten in der jeweiligen Umgebung aber sehr gut isoliert und unter Quarantäne gestellt werden können. Der Heimaufsicht der Region Hannover liegen nach eigenen Angaben derzeit keine Meldungen über Verstöße gegen die Besuchsverbote in Heimen vor.

Regionsdezernentin: Aufnahmstopp ist „wichtiger Schritt“

Die Reaktionen auf den unter dem Eindruck der vielen Todesfälle in einem Wolfsburger Demenz-Heim von Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) verhängten Aufnahmestopp für Pflegeheime fielen in Hannover und dem Umland sehr unterschiedlich aus. Die Heime dürfen Reimann zufolge keine neuen Bewohner mehr aufnehmen. Ausnahmen gebe es nur, wenn eine 14-tägige Quarantäne für die neuen Bewohner garantiert sei. Das sei ein wichtiger Schritt, um die Menschen in den Pflege- und Altenheimen noch besser zu schützen“, sagte Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover am Montag.

Heimbetreiber: „Purer Aktionismus“

Als „Augenwischerei“ und „puren Aktionismus“ bezeichnete dagegen der Geschäftsführer der Dana-Senioreneinrichtungen GmbH, Yazid Shammout, die in der Landespressekonferenz verkündete Aufnahmesperre. Es sei ein Unding, dass die betroffenen Einrichtungen über die Presse von so einer Maßnahme erführen. Die Pflegeheime seiner Gruppe bereiteten sich seit Wochen auf die Auswirkungen der Corona-Krise für die Heimbewohner vor. Man habe ausreichend Schutzmasken, Schutzkleidung, Medikamente und Lebensmittel vorrätig. Das Besuchsverbot für Angehörige setze man konsequent um.

Als geradezu „menschenunwürdig“ bezeichnete Shammout das Ansinnen Reimanns, Pflegebedürftige aus Krankenhäusern in leer stehende Reha-Kliniken zu verlegen. „Wir kennen unsere Bewohner und können sie viel besser betreuen“, sagte Shammout. Die bundesweit agierende Dana-Gruppe betreibt allein in Niedersachsen acht Heime, darunter in der Stadt Hannover vier Pflegeheime, dazu eines in der Region Hannover mit insgesamt rund 390 Pflegeplätzen.

Bewohner dürfen Zimmer 14 Tage nicht verlassen

In den Einrichtungen der Altenhilfe des Krankenhausverbunds Diakovere (Betreiber von Anna-, Henrietten- und Friederikenstift) werden neue Bewohner nach Angaben von Sprecherin Dunja Rose dagegen bereits seit einer Woche in Einzelzimmern untergebracht, die sie für 14 Tage nicht verlassen dürfen. Dafür habe man zum Beispiel im Altenzentrum Kirchrode einen Gebäudetrakt eigens leergeräumt, in dem die Unterbringung in Einzelzimmern mit eigenem Bad möglich sei, sagte Rose. Man könne bis auf Weiteres vereinzelt Heimbewohner aufnehmen, sagte Rose. Diakovere betreibt in Hannover das Haus am Leuchtturm, das Hilde-Schneider-Haus, eine Seniorenwohnanlage mit drei Heimen in Kirchrode und das Heim Frauen pflegen Frauen in der Marienstraße. Sowohl in den den Heimen der Dana-Gruppe, als auch in den Heimen von Diakovere gibt es nach eigenen Angaben bislang keine mit Corona infizierten Menschen.

