Hannover

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich am Freitagabend auf der Autobahn 2 bei Garbsen in einem Stau mit einem dunklen Audi A4 durch die von Autofahrern gebildete Rettungsgasse gedrängelt und dabei einen Unfall verursacht. Laut Polizei prallte eine 58-jährige Ford-Fahrerin an der rechten Außenseite der Rettungsgasse gegen einen Lastwagen, als sie versuchte, dem von hinten hupend heranfahrenden Audi auszuweichen. Der Audi-Fahrer entkam unerkannt durch die Rettungsgasse.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen für die Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 58-jährige Ford-Fahrerin gegen 18.30 Uhr auf der A 2 in Richtung Bad Nenndorf unterwegs. Weil sich zwischen der Anschlussstelle Garbsen und einem nahe gelegenen Rastplatz ein Stau gebildet hatte, kam die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der mittleren Spur zum Stehen. Laut Polizei fuhr anschließend ein dunkler Audi mit Hupe und Lichthupe durch die Rettungsgasse. Um einen möglichen Auffahrunfall zu verhindern, steuerte die Frau ihren Wagen noch ein Stück weiter nach rechts und stieß dort mit einem haltenden Sattelzug zusammen. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt widerrechtlich durch die Rettungsgasse fort und konnte in Richtung Bad Nenndorf entkommen.

An dem Sattelzug entstand zwar kein Schaden, der Kleinwagen der Frau wurde jedoch leicht beschädigt. Die Autobahnpolizei bittet dringend um Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer. Zeugen können sich unter Telefon (05 11) 1 09 89 32 melden.

Von Ingo Rodriguez