Audio-Serie über Robert Enke für Podcast-Preis nominiert

Hannover

Am zehnten November 2009 nahm sich Fußball-Torwart Robert Enke das Leben. Für Wochen und Monate verfiel nicht nur Hannover in eine Schockstarre. Die Hintergründe kamen erst nach und nach ans Licht: Der Fußballer, der nicht nur Kapitän von Hannover 96 sondern auch hin und wieder Nationaltorwart war, litt unter schweren Depressionen.

Enke-Begleiter arbeiten Suizid auf

Zehn Jahre danach verarbeitet NDR-Reporter Moritz Cassalette den Suizid der Hannover-Ikone in einer neunteiligen Podcast-Serie. Über Monate traf Cassalette Personen, die Enke nahestanden, Freunde waren oder ihm helfen wollten und letztendlich scheiterten. Zu Wort kommen unter anderem Witwe Teresa Enke und Wegbegleiter wie Per Mertesacker, Oliver Bierhoff und Torwart-Kollege Markus Miller.

Chance auf Deutschen Podcast-Preis

Für seine Serie hat eine Jury Cassalette nun in der Kategorie Bestes Skript/Bester Autor für den Deutschen Podcast-Preis nominiert, zusammen mit „4 Tage Angst“ und „Das allerletzte Interview“. Der Preis wird am 19 März in Berlin vergeben. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. In mehreren Kategorien wählte die Jury aus 148 Mitgliedern aus über 700 deutschen Podcast-Produktionen die Nominierten aus.

„Nichts für schwache Nerven“

Cassalette widmet die Podcast-Serie nicht nur Robert Enke, sondern auch dem Kämpfen gegen Depressionen und für mehr Anerkennung der Krankheit. Für einige Folgen gibt er deshalb im Vorhinein eine Warnung heraus, dass der Inhalt nichts für schwache Nerven ist. Unter anderem sprach er mit einem Lokführer, der mit seiner Lok in einen Suizidfall verwickelt wurde.

Lesen Sie auch

Von Jo-Hannes Rische