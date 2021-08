Hannover

Einmal im Jahr fliegen auf der Dornröschenbrücke in Hannover die Tomaten, wenn Lindener und Nordstädter austragen, welcher Stadtteil der vermeintlich bessere ist. Doch was, wenn es auf einmal nicht mehr nur darum geht, wo in Hannover man lieber wohnen möchte, sondern ob man überhaupt noch in Hannover bleiben will?

Um eben diese Frage geht es im Audiowalk „Urban Legend – Hannover“. Der in Hannover lebende Autor Armin Wühle und das Start-up-Unternehmen Storydive haben dafür zusammengearbeitet. Am vergangenen Wochenende feierte das Projekt in kleinem Rahmen Premiere.

Knapp einstündiger Spaziergang mit Hörbuch

Auf dem knapp einstündigen Spaziergang mit Hörbuch folgen Teilnehmer dem Protagonisten Yannis. Der junge Mann versucht sich während einer Tour durch die Stadt zu entscheiden, ob er an seinem Studienort Hannover bleiben oder ein Jobangebot aus Kopenhagen annehmen soll. Erzählt wird mit unterschiedlichen Stimmen, klanglichen Untermalungen und unter Nutzung der Umgebung.

Der Hörer hat die Geschichte in der Storydive-App auf dem Smartphone und lässt sich von ihr durch die Nordstadt und Linden führen. So werden verschiedene Stationen aus Yannis’ Leben angesteuert – darunter Kneipenabende im Lindwurm, Demonstrationen auf der Limmerstraße sowie eben die Tomatenschlacht – dabei erfährt der Hörer die Argumente für beide Seiten.

Der Hörer hat Einfluss auf den Ausgang der Geschichte

Wegbeschreibungen sind dabei Teil der Geschichte, verlaufen kann sich also niemand. Und wenn doch, dann gibt es in der App eine Karte, die das aktuelle und nächste Kapitel der Geschichte verortet zeigt. Bevor man den nächsten Punkt nicht erreicht hat, läuft die Geschichte nicht weiter. Verpassen kann man also nichts. Auch einige interaktionale Stationen gibt es: Die Hörer können dann kleinere Wegentscheidungen für Yannis treffen und erfahren jeweils andere Aspekte seiner Entscheidung. Das kann dazu beitragen, auf welchen Weg man Yannis am Endpunkt Schmuckplatz schließlich schickt: Hannover oder Kopenhagen?

Initiiert wurde das Projekt von der Hörregion Hannover. Nach der Ausschreibung Anfang 2021 wandte sich Lenja Busch von Storydive an Wühle, den sie noch aus dem Studium kennt. Gemeinsam arbeiteten sie an Yannis’ Geschichte und wurden schließlich als Förderprojekt ausgewählt. Die thematische Orientierung habe er im Bekanntenkreis gefunden, so Wühle. „Viele junge Leute stehen vor ähnlichen Entscheidungen.“ Ein solcher melancholischer Spaziergang spreche dennoch unterschiedliche Altersklassen kann.

„Wir treten als Hörer in die Fußstapfen der Hauptfigur“

Ein Audiowalk sei dafür ein besonders passendes Format. „Wir treten als Hörer in die Fußstapfen der Hauptfigur“, fasst Busch zusammen. Nicht nur ist der Teilnehmer beim Sortieren von Yannis’ Gedanken live dabei, er oder sie kann auch die Entscheidungsfindung beeinflussen. Durch die veränderliche Kulisse der Stadt werde das Feeling der Geschichte jedes Mal neu beeinflusst, und auch die eigenen Spiegelungen der Orte tragen etwas zum Schluss bei.

Am Ende der Premierenveranstaltung schickten die Teilnehmer Yannis in unterschiedliche Zukünfte. Und Autor Armin Wühle? Der erhielt als Premierengeschenk passend zum Audiowalk eine Packung Tomaten.

Die Geschichte „Urban Legend – Hannover“ kann über die App Storydive kostenlos heruntergeladen und gehört werden. Das GPS am Smartphone muss angestellt sein. Startpunkt für den Spaziergang ist an der Ecke Lodyweg und Jägerstraße. Außerdem gibt es in Lehrte einen zweiten Teil von Yannis’ Geschichte zu erleben. Dort ist der Protagonist aufgewachsen. Hörer können dort in einem zweiten Audiowalk mehr über sein Leben erfahren. Trotzdem sind beide Teile der Erzählung unabhängig voneinander hörbar.

Von Annika Eichstädt