Herrenhausen/List

Anlässlich des 375. Geburtstags von Gottfried Wilhelm Leibniz am 1. Juli hat die Landeshauptstadt Hannover eine Themenrallye erstellt – nach dem Motto: „Auf der Suche nach Leibniz Vermächtnis“. Die Rallys kann jederzeit digital über die App Actionbound nachgespielt werden.

Ähnlich wie beim Geocaching suchen Teilnehmer per Handy in den Herrenhäuser Gärten in der App angegebene Orte. An jeder der insgesamt zwölf Stationen befindet sich dann eine interaktive Aufgabe. Es gibt kleine Videos und Audiosequenzen, die beim Lösen der Rätsel helfen. Jede richtige Antwort beschert Punkte. Die Sieger erlangen am Ende neben einer Belohnung für alle Teilnehmer den Titel „Universalgelehrte“ – angelehnt an die Lebensleistung von Hannovers größtem Gelehrten. Die Rallye eignet sich sowohl für großere Gruppen, die in kleinere Teams aufgeteilt werden, als auch für Einzelpersonen.

Anekdoten bleiben im Gedächtnis

Die Idee zu der Aktion kam vor knapp einem halben Jahr von Christina Fricke und Theda Minthe von der Stadtverwaltung Hannover: „Wir haben versucht, den Großen Garten unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Es sind ja auch die kleinen Geschichten zu den Stationen, die dann im Gedächtnis hängenbleiben.“ Zusammen haben sie sich an die Leibnizforscherin Ariane Walsdorf gewendet und gemeinsam die Planung begonnen. „Ich finde es sehr wichtig, die Ideen und den Spirit von Leibniz zu vermitteln. Er hat eine große Vorbildfunktion, weil er eben so neugierig war und diesen großen Forschergeist besaß. Er hat sich nicht unterkriegen lassen“, so Ariane Walsdorf. Mit der Rallye könne man eine bedeutende Zeitreise durch seine Werke und sein Wirken antreten.

In kleine Gruppen aufgeteilt erkunden die Schüler den Großen Garten. Quelle: Nancy Heusel

Eine Stunde voller Rätsel

Die 8b der Leibnizschule wagt am Freitagvormittag den Probelauf. Eine gute Stunde durchkreuzen die Schülerinnen und Schüler aufgeteilt in kleinen Gruppen auf der Suche nach Rätseln und Lösungen den großen Garten. „Es ist mal was anderes, nicht nur Fragen gestellt zu bekommen, sondern dabei mit seinen Freunden rumzulaufen“, berichtet die 14-jährige Änni Schur. Ihr Klassenkamerad Henri Waide fügt hinzu: „Schön ist es auch, den Garten nicht nur zu besuchen, sondern gleichzeitig mit etwas Spannendem beschäftigt zu sein. Man sieht dann auch mal Ecken, die man sich sonst vielleicht nicht angeschaut hätte.“

Romy (14) Quelle: Nancy Heusel

Auch ihre Klassenlehrer sind begeistert: „Die Rallye ist unglaublich gut und interessant gestaltet. Der Name Leibniz bedeutet unser Schule generell viel. Leibniz ist eine unerschöpfliche Quelle und weckt immer wieder den Forschergeist in jedem“, schwärmt der Englisch-und Philosophielehrer Matthias Behne. Seine Kollegin Juliane Herpich schließt sich ihm an: „Es ist schön zu sehen, dass wir und vor allem unsere Schüler durch die Aktion seine Gedankengänge nachvollziehen können.“ Die Rallye ist ab sofort in der App verfügbar und kann im Großen Garten gespielt werden.

Insgesamt gibt es dort zurzeit sechs Actionbounds zu verschiedenen Themen. Die Suche an sich ist kostenlos, nur der Eintritt in die Herrenhäuser Gärten ist kostenpflichtig.

Von Lina Frerichs