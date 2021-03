Auf dem Misburger Gnadenhof finden misshandelte Tiere ein neues Zuhause

Hannover

„Wir verbringen 365 Tage im Jahr mit den Tieren“, sagt Anke Kienitz über ihre Arbeit auf dem Gnadenhof Heim für Tiere in Misburg. Rund 180 Tiere leben seit dem vergangenen Jahr auf dem neuen Hof am Ende der Seckbruchstraße. Die Stadt Hannover hatte Kienitz und ihrem Partner Uwe Wiechmann das 10.000 Quadratmeter große Grundstück zur Pacht angeboten, nachdem der Platz auf dem Hof am Blauen See knapp geworden war – es waren einfach immer mehr tierische Bewohner dazugekommen.

„Bereichern kann man sich hier nicht“, sagt Wiechmann. Auf dem neuen Hof hat er von Gehegen und Reitplatz bis hin zu Sattelkammer und Ställen alles selbst gebaut. Unterstützung bekam er von Ehrenamtlichen und durch Sachspenden, die Helferinnen und Helfer am Hof vorbeibrachten.

Trotz Verbotsschildern: Spaziergänger füttern Pferde

Eigentlich hatten die Betreiber gehofft, dass es durch die neue, abgeschiedene Lage in Misburg zumindest weniger Probleme mit Passanten gibt, die die Pferde trotz Verbotsschildern füttern und damit die Gesundheit der Tiere gefährden. Am Blauen See sei es immer wieder vorgekommen, dass Pferde oder Ponys aufgrund von unerlaubten Fütterungen an einer für sie lebensbedrohlichen Kolik erkrankten. Doch auch am neuen Hof sei erst kürzlich eine junge Familie mit Kleinkindern über den aufgeschütteten Hügel gestiegen, um zu den Tieren zu gelangen, berichtet Wiechmann fassungslos.

Wildgänse watscheln über den Gnadenhof. Die Kinder, die regelmäßig den Hof besuchen, dürfen jedem Neuankömmling einen Namen geben. Quelle: Anke Kienitz

Auch aus diesem Grund möchten die Betreibenden des Gnadenhofs zeigen, wie Kinder und Jugendliche sich im Umgang mit Tieren richtig verhalten. Neben speziellen Kinderpatenschaften, Spaziergängen und Ausritten in den Misburger Wald bietet der Hof auch Schulen und Kindertagesstätten an, auf einen Besuch vorbeizukommen. Familien haben die Möglichkeit, den Streichelzoo des Hofes während der Öffnungszeiten zu besuchen. Ein Großteil des Angebots sei wegen der Corona-Pandemie zwar aktuell nicht umsetzbar, doch zumindest der Streichelzoo dürfe nach einem Gerichtsurteil inzwischen wieder öffnen, sagt Kienitz erfreut.

„Corona hat bei den Tieren Spuren hinterlassen“

Die Corona-Pandemie gehe auch an den Tieren nicht spurlos vorbei, sagt die Hofbesitzerin. Die Pferde und Ponys sind die einzigen Hofbewohner, die aktuell noch von ihren Tierpatinnen und -paten regelmäßig besucht und geritten werden. Das sei für die Pferde wichtig, denn trotz ihres oftmals hohen Alters brauchten sie die Bewegung und Abwechslung, sagt Kienitz.

Neben elf Pferden und Ponys leben hauptsächliche kleinere Nutztiere wie Hühner, Enten und Kaninchen auf dem Hof. Aber auch eine Herde von Ziegen und Schafen lebt auf dem Gnadenhof. Quelle: Anke Kienitz

„Wir haben hier eine Stute, die inzwischen 34 Jahre alt ist und trotzdem täglich einfordert, bewegt zu werden.“ Im Umgang mit den Pferden stehen für die Ehrenamtlichen die Zeit und das Kümmern im Vordergrund, anstatt ehrgeizig Ausritte zu veranstalten. Und wenn, dann bestimmen die Tiere das Tempo.

Enge Zusammenarbeit mit Tierschutzvereinen und TiHo

Der Fokus des Gnadenhofs liege auf dem Tierwohl, sagen die beiden Betreiber. Sie sind Teil eines großen Netzwerks von Tierschutzvereinen aus ganz Deutschland, die häufig neue Plätze für Tiere von überforderten Besitzerinnen und Besitzern suchen. Aber auch die Tierärztliche Hochschule Hannover und das Veterinäramt würden sich oft mit erkrankten Tieren an sie wenden, erzählen die Betreiber.

Das Paar betreibt den Gnadenhof seit 2017. Angefangen hatte alles in einem kleinen Garten und mit einer Gruppe von kleinen Nutztieren. Bekannte hätten ihnen schnell vorgeschlagen, mehr aus der Liebe zu den Tieren zu machen – und die Idee eines Gnadenhofs entstand. Fast vier Jahre später leben neben Hühnern auch Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Gänse und Kaninchen auf dem Hof. In Zukunft möchte das Paar weiter Kinder und Erwachsene im Umgang mit Tieren sensibilisieren und hofft, dass bald auch Schulklassen und Kindertagesstätten den Hof wieder besuchen können.

Tierpatenschaft ab 5 Euro im Monat

Kinder und Jugendliche, die sich für Pferde, Ponys oder andere Tiere interessieren, können sich über eine Kinder-Tierpatenschaft ab 5 Euro im Monat engagieren und eine Beziehung zu ihrem Patentier aufbauen. In Absprache sind auch Ausritte in den Misburger Wald möglich. Interessierte können eine Tierpatenschaft unter heimfuertiere.com abschließen oder sich per E-Mail an heimfuertiere@web.de informieren.

