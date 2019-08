Hannover

Die Revolutionäre besetzten den Bahnhof, dann hissten sie die rote Fahne über dem Braunschweiger Schloss. Rund 20.000 Menschen drängten sich an jenem denkwürdigen 8. November 1918 um den Sitz des regierenden Herzogs Ernst August, dessen Gattin Viktoria Luise gerade unpässlich war. Sie lag mit der Spanischen Grippe danieder.

Als die morsche Monarchie zusammenbrach, formierte sich auch in Braunschweig ein Arbeiter- und Soldatenrat, dessen Führer August Merges sich mit einigen Gefolgsleuten ins umlagerte Schloss wagte, um dem Herzog mitzuteilen, dass er abgesetzt sei. „Glauben Sie mir“, soll dieser gesagt haben, „es ist für mich eine Erleichterung, die Verantwortung abzugeben.“

Verlobung in Karlsruhe: Ernst August (1887-1953) und Viktoria Luise (1892-1980) um 1913. Quelle: MatrixMedia Göttingen

Auf abenteuerlichen Wegen gingen die Welfen ins österreichische Exil, während „rote Soldateska die Bahnstationen überfiel“, wie Victoria Luise notierte. Als die Familie Gefahr lief, auf einem Bahnhof zu stranden, sei ein Bahnbeamter der Adelsfamilie beigesprungen: „Dies ist ein Seuchenwagen!“ rief er in einen überfüllten Waggon – und schon hatten die Welfen diesen ganz für sich allein.

Enteignung scheiterte

Überall in der jungen Republik gab es in der Folgezeit hitzige Debatten darüber, ob man die gestürzten Fürsten nicht rigoros enteignen sollte. Ein von den Kommunisten vorangetriebener Volksentscheid zur entschädigungslosen Enteignung scheiterte jedoch 1926. Ex-Herzog Ernst August hatte da schon langwierige Prozesse gegen den Freistaat Braunschweig hinter sich, in denen es um die Aufteilung von Ländereien, schmucken Möbeln und Immobilien ging.

Braunschweigs letzter Herzog: Ernst August (1887-1953) mit seiner Frau Viktoria Luise und den Kindern Georg Wilhelm, Ernst August, Welf Heinrich, Friederike und Christian (v.l.), aufgenommen um 1926. Quelle: MatrixMedia Verlag

Mit dem Ergebnis konnte er zufrieden sein: Im Zuge der Fürstenentschädigung bekam er unter anderem Schloss Blankenburg, diverse Waldgebiete, vier Domänen und das Gestüt Bündheim zugesprochen – insgesamt 52.000 Morgen Braunschweiger Boden. Für den Beritt des ehemaligen Königreichs Hannover erstritt er vor dem Reichsgericht in Leipzig zusätzlich rund acht Millionen Mark vom preußischen Staat.

Im Video: Die Welfen im Jahr 1937 auf Schloss Blankenburg

Ins österreichische Exil zu gehen hatte bei den Welfen fast schon Tradition: Bereits der Großvater des Herzogs, Hannovers letzter König Georg V., hatte nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen 1866 dort Zuflucht gefunden. Dabei nahm der blinde Monarch mit, was er mitnehmen konnte: Wertvolle Münzen, das berühmte Evangeliar Heinrichs des Löwen und mittelalterliche Kunstschätze begleiteten ihn. Als sein Privatbesitz.

Über Jahrhunderte hatten die Welfen zu den größten Kunstmäzenen Europas gehört. Nach dem Machtverlust änderte sich das jedoch. Die Zwanzigerjahre, urteilt der Historiker Peter Steckhan in seinem jüngst erschienenen Buch „Herzog und Kaisertochter“, seien für die Welfen „eine Phase großer finanzieller Unsicherheit“ gewesen. Sie fingen an, von der Substanz zu zehren, ihre Schätze zu Geld zu machen – und bescherten, freundlich ausgedrückt, dem internationalen Kunstmarkt immer wieder wichtige Impulse.

Die Standarte des Königs Ernst August von 1837. Quelle: MatrixMedia Göttingen

Sagenumwobene Schätze

Hannovers Provinziallandtag beschloss 1925, den Welfen 178 Gemälde abzukaufen – diese wären sonst womöglich ins Ausland verhökert worden. Ein Bildnis von Edward VI. als Kind, gefertigt von Hans Holbein d. J., war bereits für die stolze Summe von 1,25 Millionen Reichsmark an den Schwiegersohn des englischen Königs verkauft worden. Ebenfalls in den Zwanzigern müssen die Welfen das Hildesheimer Tafelsilber zu Geld gemacht haben. Rund 600 Stücke aus dem Service der Fürstbischöfe von Hildesheim tauchten 1980 bei einer Auktion bei Sotheby’s wieder auf – der Einlieferer blieb anonym. Die Stadt Hannover kaufte den Welfen 1936 außerdem den Großen Garten ab.

Die Kinder des Herzogs in Uniformen der NS-Jugendorganisationen: Friederike (1917-1981), Welf Heinrich (1923-1997) und Christian (1919-1981). Quelle: MatrixMedia Göttingen

Für vehemente Proteste sorgte um 1930 der Verkauf des sagenumwobenen Welfenschatzes – mehr als 80 Objekte, meist kostbare mittelalterliche Reliquiare aus dem heutigen Braunschweiger Dom, die Georg V. 1866 mit ins Exil genommen hatte. Vergeblich mühten sich Museen darum, den Schatz als Ganzes zu erhalten. Am Ende bekam Ernst August rund 8 Millionen Reichsmark – und die einzigartige Sammlung wurde unwiederbringlich auseinander gerissen. Viele Prunkstücke sicherte sich das Cleveland Museum of Art.

„Auch nach dem zweiten Weltkrieg setzten sich die Kunstverkäufe durch das Welfenhaus fort“, schrieb der Historiker Jochen Luckhardt. Irgendwann nach 1945 trennte sich das Haus Hannover vom prachtvollen Evangeliar Heinrichs des Löwen aus dem 12. Jahrhundert. Unter nie ganz geklärten Umständen kam dies nach England – und wurde dort 1983 bei Sotheby’s für 32,5 Millionen Mark versteigert, als bis dato teuerstes Buch der Welt. Heute wird es in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel verwahrt.

Unter nie ganz geklärten Umständen machten die Welfen nach dem Krieg das prachtvolle Evangeliar Heinrichs des Löwen zu Geld. Quelle: dpa

Kritik an Kunstverkäufen

Im Jahr 1955 erwarb das Land Niedersachsen für vergleichsweise moderate 3 Millionen Mark immense Schätze von den Welfen – darunter Gemälde, Skulpturen von Riemenschneider und einen berühmten Altar, die „Goldene Tafel“. Die Objekte zählen heute zu den kostbarsten Exponaten des Landesmuseums.

Die Schlösser der Welfen erwiesen sich als schier unerschöpfliche Füllhörner der Kunst. Im Mai 1945 rückten die Briten auf Schloss Blankenburg ein. Ehe die Sowjets die Verwaltung dort übernahmen, bot der englische Kunstoffizier Felix Habord den Verwandten des britischen Königshauses generös Hilfe an. „Unter dem Geleitschutz von drei Panzerwagen fuhren 30 Lastwagen vier Wochen lang zwischen Blankenburg und Schloss Marienburg hin und her“, sagt Historiker Steckhan – ein großangelegter Transport von Kulturgut.

Zur Galerie Die Welfen und ihre Schätze

„Das Geld ist weg“

Teile davon machten die Welfen 2005 zu Geld; bei einer Auktion auf der Marienburg nahmen sie rund 44 Millionen Euro ein – während Historiker den Ausverkauf von Geschichte beklagten. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass von den Einnahmen wenig geblieben ist: „Das Geld ist weg“, erklärte Ernst August Erbprinz von Hannover im Februar im HAZ-Interview. Unter anderem seien damit immense Schulden getilgt worden, die sein Vater angehäuft hatte. Ernst August senior machte immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen.

Sein Sohn hat unlängst vergeblich versucht, die wenig rentable Marienburg für einen symbolischen Euro an die öffentliche Hand zu verkaufen; jetzt will er sie möglichst bald in eine Stiftung einbringen, ebenso wie zahlreiche Kunstschätze. Das wäre ein Bruch mit der unseligen Familientradition der Kunstverkäufe. Und mit 100 Jahren Verspätung könnte die Allgemeinheit doch noch einen Fuß in die Tür zur Schatzkammer der Welfen bekommen.

Zur Galerie Die Welfen gehören zu Niedersachsens bekanntesten Adelsfamilien. Hier finden Sie einen Überblick über sieben Generationen der Welfen.

Die Namen der Adelsfamilien Den Adel gibt es in Deutschland seit dem 14. August 1919 eigentlich nicht mehr. Mit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung, Artikel 109, wurden alle Standesvorrechte abgeschafft. Adelstitel wurden reine Bestandteile des Nachnamens. Dieser wird nach einem Reichsgerichtsurteil von 1926 aber dem Geschlecht angeglichen: Die Tochter von einem Peter Graf heißt folglich nicht Steffi Gräfin, die Tochter eines Herrn Prinz von Hannover heißt jedoch Prinzessin von Hannover. Und weil der frühere Titel nur noch Teil des Nachnamens ist, muss es korrekt „ Ernst August Prinz von Hannover“ heißen und nicht „ Prinz Ernst August von Hannover“. Korrekte Anrede: „ Prinz Hannover“. Die Welfen führen laut Personalausweis als Nachnamen „ Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland“. Der deutsche Titel Fürst ist heute streng genommen ausgestorben; die Nachkommen der letzten regierenden Fürsten heißen offiziell lebenslang „ Prinz von ...“. In einigen Familien aber nennen sich die Oberhäupter gemäß der Haustradition dennoch „ Fürst“. Prominentes Beispiel: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe.

Von Simon Benne