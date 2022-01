Auf diese Menschen aus Hannover sollten Sie 2022 achten

Hannover

Das neue Jahr liegt vor uns – unendliche Räume für Möglichkeiten, Chancen und Ideen. Welche dieser Ideen und Chancen sich verwirklichen lassen, wer erfolgreich sein wird und wer nicht, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber es gibt einige Menschen in Hannover, die spannende Projekte anfangen, einen neuen, wichtigen Posten bekleiden oder einfach das Zeug dazu haben, 2022 auf sich aufmerksam zu machen. Ist diese Liste vollständig? Mit Sicherheit nicht. Aber sie ist ein Anfang – für den Jahresanfang.

Eine neue Chefin in den Herrenhäuser Gärten

Kreativer Umgang mit Pflanzen: Anke Seegert war bisher Vizedirektorin in Herrenhausen, künftig soll sie die Gärten leiten. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Sie wird ein neues Amt übernehmen, aber ihrem Team ist sie schon lange bekannt: Anke Seegert soll zum 1. Februar die Nachfolgerin von Herrenhausen-Direktor Ronald Clark werden. Seit 17 Jahren arbeitet die promovierte Landschafts- und Freiraumplanerin in den Herrenhäuser Gärten, 13 davon als Vizedirektorin. Wie kreativ die 56-Jährige, die auch eine Uni-Professur hat, im Umgang mit Blühendem ist, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue: Seegert verantwortet die wechselnde Bepflanzung der Schmuckbeete. Ihr ist auch zu verdanken, dass die seltene Narzissenzüchtung „Kurfürstin Sophie“ nach Herrenhausen kam. Zu ihren herausforderndsten Aufgaben dürfte der 13 Millionen Euro teure Bau eines neuen Berggarten-Schauhauses zählen, der 2023 starten soll. (jk)

Ein Talent kann 96 Tempo bringen

Klein, schnell, frech: 96-Talent Lawrence Ennali. Quelle: Florian Petrow

Lawrence Ennali, Fußballspieler. 19 Jahre, klein, schnell, frech. Macht Dinge, mit denen die Gegner nicht rechnen, tut also genau das, was Hannover 96 in dieser Saison fehlt. Hat seit kurzem einen Trainer, der sich mit dem Nachwuchs bei 96 beruflich auskennt. Wenn Christoph Dabrowski Mut hat und diese Rakete auf der Außenbahn öfter zündet, könnte Ennali einer werden, der dem Abstiegskandidaten nicht nur wieder in die Spur hilft, sondern auch fürs Publikum das zurückbringt, was es lang nicht hatte: Spaß an Hannover 96. (uj)

Große Aufgaben für den neuen Bankchef

Soll die Nord/LB in ruhigere Fahrwasser bringen: Jörg Frischholz Quelle: Stefan Obermeier

Jörg Frischholz, Nord/LB-Chef. Wenn neue Vorstandsvorsitzende ihr Amt antreten, versprechen sie in der Regel Wachstum. Die Norddeutsche Landesbank ist die Ausnahme: Auch unter Jörg Frischholz, der den Posten zum 1. Januar von Thomas Bürkle übernommen hat, muss das Institut weiter schrumpfen. Weil sich die Bank mit maroden Schiffskrediten an den Rand der Insolvenz gewirtschaftet hat, muss sie ihre Bilanzsumme drastisch reduzieren und die Belegschaft fast halbieren. Erklärte Aufgabe des neuen Chefs ist es, die Landesbank nachhaltig profitabel zu machen. Schließlich erwarten das Land Niedersachsen und die Sparkassen als Träger mittelfristig wieder eine Dividende.

Neue Töne für die Kunstfestspiele

„Sobald wir aufhören zu stören, hören wir auf, eine notwendige Kraft zu sein“: Rainer Hofmann ist neu bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Anna van Kooij

Rainer Hofmann ist bei den Kunstfestspielen Herrenhausen der neue zweite Mann hinter Intendant Ingo Metzmacher. Als Chefdramaturg wird er das Programm der kommenden Ausgabe im Mai entscheidend prägen. Bevor er im September nach Hannover gewechselt ist, hat Hofmann in Utrecht ein eigenes Festival geleitet. Er ist ein Mann für Entdeckungen, Überraschungen – und auch für Unbequemes. „Sobald wir aufhören zu stören und Teil des Mainstreams zu werden, hören wir auf, eine notwendige Kraft zu sein“, sagt er. „Dann wird Netflix die bessere Option.“ Bei den Kunstfestspielen will Hofmann das auf anregende Weise verhindern. (arn)

Auf der Suche nach den kleinsten Teilchen

Die drei Sprecher des Quantenbündnisses "Quantum Valley Lower Saxony": (von links:) Andreas Waag, Piet O. Schmidt und Christian Ospelkaus. Quelle: T. Dubielzig

Christian Ospelkaus forscht in Bereichen, in denen keiner wirklich durchblicken kann. Ospelkaus arbeitet am Institut für Quantenoptik der Leibniz-Universität Hannover – und in der Quantenwelt liegt Unsicherheit in der Natur der Sache. Auf atomarer Ebene verschwinden ein paar Sicherheiten, die für unseren Alltag enorm wichtig sind: etwa, dass ein Teilchen nicht gleichzeitig da und nicht da sein kann. Aber es gibt auch Chancen. Professor Christian Ospelkaus forscht im Rahmen des Quantenbündnisses „Quantum Valley Lower Saxony“ an den Grundlagen des Quantencomputers. Der kann vieles gleichzeitig berechnen und ist in einigen Bereichen den normalen Computern weit überlegen.

Über die Chancen von Quantencomputern und die Arbeit der Initiative „Quantum Valley Lower Saxony“ spricht Christian Ospelkaus am 18. Januar beim „Herrenhäuser Forum“ der Volkswagen Stiftung im Schloss Herrenhausen. Er wird dann da sein - mit ziemlicher Sicherheit. (rom)

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Bloggerin startet durch

Bekannt aus Funk, Fernsehen und sozialen Medien: Ninia LaGrande ist eine bundesweit gefragte Moderatorin, Autorin und Podcasterin. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Ninia LaGrande, 38, ist Autorin, Moderatorin, Bloggerin und lange keine Unbekannte mehr. 2021 war schon ein sehr erfolgreiches Jahr für das Multitalent: Unter anderem hat sie den Grimme Online Award moderiert, Spitzenpolitikerinnen und -politiker wie Annalena Barbock und Hubertus Heil interviewt, einen alternativen Hannover-Reiseführer herausgebracht und war in TV-Talkshows zu Gast. 2022 könnte ihr Aufstieg in Deutschlands höchste Medienliga weitergehen. Ihr Wunsch für das neue Jahr? „Hopefully keine Zoom-Moderationen mehr“, schreibt sie auf Instagram, wo ihr fast 36.000 Menschen folgen. (yer)

Stadt Hannover: Neue Managerin für Wirtschaft, Umwelt und Klima

Wird Mitte Januar die neue Wirtschafts- und Umweltdezernentin in Hannover: Anja Ritschel. Quelle: Vera König

Im zweiten Anlauf hat es nun doch geklappt: Zum 15. Januar beginnt Anja Ritschel ihren Job im Rathaus als Wirtschafts- und Umweltdezernentin und ist damit auch zuständig für die Umsetzung von Hannovers Klimapolitik. Als Oberbürgermeister Belit Onay sie im Sommer erstmals für die Nachfolge von Sabine Tegtmeyer-Dette vorgeschlagen hatte, fiel sie im Rat bei geheimer Abstimmung durch. Deshalb zerbrach das Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen und FDP – bis heute ist unklar, wer die Abweichler waren.

Nach der Kommunalwahl klappte Ritschels Wahl dann aber. Die 55-jährige mit Grünen-Parteibuch war zuletzt Umweltdezernentin der Stadt Bielefeld. Sie kennt Hannover aber gut: Bis zu ihrem Weggang nach Bielefeld 2008 leitete sie hier im städtischen Fachbereich Umwelt den Bereich für Naturschutz. (med)

Von red