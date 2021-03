Stadtwald in Hannover - Aufforstung im großen Stil: So sichern Experten den Eichenbestand in der Eilenriede

Der Klimawandel bringt den natürlichen Rhythmus in Hannovers Stadtwäldern durcheinander. Um den Bestand der Eichen langfristig zu sichern, hat die Forstverwaltung ein umfangreiches Aufforstungsprogramm begonnen: Sie pflanzt 3000 Jungbäume in der Eilenriede und anderen Wäldern.