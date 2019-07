Hannover

Bei den Anfang Juli aufgebrochenen Schließfächern zweier Sparkassen-Filialen in Hannover geht die Polizei inzwischen von einem Millionenschaden aus. „Die Summe bewegt sich inzwischen in einem niedrigen siebenstelligen Bereich“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Konkret seien Werte von mehr als einer Million Euro gestohlen worden. „Diese Zahl kann sogar noch weiter steigen“, sagt er. Noch immer konnten in der Urlaubszeit nicht alle Geschädigten informiert werden. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit einem ähnlichen Einbruch vor zwei Jahren.

Laut Hasse seien bislang 40 Schließfächer ausgewertet worden, „bei weiteren zehn haben wir die Kunden noch nicht erreichen können“. Möglicherweise sei dies nächste Woche der Fall, dann könne auch mehr über die endgültige Schadenshöhe gesagt werden. Des weiteren betont er, dass es sich bei den Summen bislang lediglich um die Angaben der Geschädigten handelt. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Einbrüche ging die Polizei noch von einer sechsstelligen Schadenssumme aus.

Verbindung zu Sparkassen-Einbruch vor zwei Jahren?

Nach wie vor sind die Ermittler auch im Austausch mit den Beamten nahe Hamburg, Schließfächer in einer Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude waren zeitgleich leergeräumt worden. Laut Hasse wurde zudem Kontakt zur Polizei in Halle/Saale ( Sachsen-Anhalt) aufgenommen: „Dort gab es vor zwei Jahren einen ähnlichen Einbruch.“ Im Juni 2017 drangen Einbrecher ebenfalls in die Schließfachräume zweier Sparkassen-Filialen ein, nachdem sie die elektronischen Daten der Kunden ausgelesen hatten. Hasse: „Wir wollen sehen, ob es gegebenenfalls die selbe Bande war.“

Die Einbrüche in Hannover wurden vor zwei Wochen von einem Kunden bemerkt. Unbekannte hatten rund 50 Schließfächer in den Sparkassen-Filialen am Moltkeplatz und an der Limmerstraße aufgebrochen. Die Täter hatten offenbar im Vorfeld die elektronischen Zugangsdaten der späteren Opfer ausgespäht. Die Sparkasse schloss als erste Maßnahme beide Schließfachanlagen in der List und in Linden-Nord mit ihren rund 700 Depots, die übrigen 33 sind vorerst nicht mehr rund um die Uhr zugänglich. Außerdem richtete das Bankhaus eine Hotline ein.

Von Peer Hellerling