Aufgelöster Gottesdienst in Hannover: Pfarrer widerspricht der Polizei

Der Pfarrer der Polnischen Katholischen Mission in Hannover widerspricht der Darstellung der Polizei, am Sonntag habe in Groß-Buchholz verbotenerweise ein Gottesdienst stattgefunden. Laut Tadeusz Kluba sei die Kirche lediglich für persönliche Gebete geöffnet gewesen. Beamte hatten die Zusammenkunft beendet, weil sie gegen die Corona-Verbote verstieß. Auf HAZ-Anfrage bestätigt die Behörde, dass weiterhin ermittelt werde. Ob es wirklich ein Gottesdienst war, sei dabei zweitrangig.

Pfarrer: Es gab keinen Gottesdienst

Kluba teilte am Montag schriftlich mit, dass es sich am Sonntag keinesfalls um einen Gottesdienst gehandelt hatte. „Die Gläubigen haben sich in der Kirche versammelt, weil sie wie auch andere Kirchen offen war“, schreibt der Pfarrer der HAZ und fügt an: „Wie jeden Tag für einen persönlichen Gebet.“ Bereits am Sonntag hatten zudem Gläubige vor Ort berichtet, die polizeiliche Maßnahme sei übertrieben gewesen und der Pfarrer habe die unerwartete Vielzahl an Besuchern an den vorgeschriebenen Mindestabstand erinnert. Seit zwei Wochen finde kein Gottesdienst statt.

Die Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, einen Gottesdienst aufgelöst zu haben. Doch am Montag war das nicht mehr eindeutig klar: Laut Behördensprecherin Antje Heilmann seien die Beamten in dem Moment eingetroffen, als alle aus der Kirche kamen. Doch letztlich sei es zweitrangig, ob es eine richtige Andacht oder ein persönliches Gebet von 50 Einzelpersonen war. „Nicht nur Gottesdienste sind derzeit verboten“, sagt Heilmann.

Polizei : Verbotene, vorsätzliche Zusammenkunft

Die Corona-Verordnung der Region Hannover untersagt wörtlich alle „ Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren“. Die Polizei leitete daher ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Pfarrer ein, weil er die Kirche aufgeschlossen hatte. Außerdem ermitteln die Beamten gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Aus Sicht der Polizei lag möglicherweise eine verbotene, vorsätzliche Zusammenkunft vor.

