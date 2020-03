Die Corona-Fälle in einem Pflegeheim in Wolfsburg haben Öffentlichkeit und Politik aufgeschreckt. Auch in hannoverschen Heimen haben sich bereits Bewohner angesteckt – Todesfälle gibt es aber bislang offenbar nicht. Dass Heime vorerst keine neuen Bewohner aufnehmen dürfen, stößt nicht bei überall auf Verständnis.