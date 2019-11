Hannover

7000 Briefe hat der Immobilienverband Haus und Grund an seine Mitglieder kurz vor der Stichwahl verschickt. Kritiker sehen darin nicht nur einen Aufruf, zur Wahl zu gehen, sondern auch eine kaum verhohlene Empfehlung, das Kreuzchen beim CDU-Kandidaten Eckhard Scholz zu machen. „Es ist nicht Aufgabe eines Verbands, Parteipolitik zu betreiben“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Dann könnten auch Mieterbund und ADAC eine Wahlempfehlung abgeben. Die SPD ist ebenfalls irritiert. „Ich glaube nicht, dass alle Mitglieder von Haus und Grund den Brief toll fanden“, sagt SPD-Baupolitiker Lars Kelich.

Beckmann : Nur beschrieben, wofür die eine oder andere Partei steht

Der Vorsitzende von Haus und Grund, Rainer Beckmann, bestätigt, dass er nach dem Wahlaufruf mehrere kritische Zuschriften bekommen habe. „Aber die überwiegende Reaktion fiel positiv aus“, sagt er. Beckmann betont, dass er keine direkte Wahlempfehlung gegeben habe. „Ich habe nur beschrieben, wofür die eine oder andere Partei steht“, sagt er. Als Lobbyverband habe er die Pflicht, die Mitglieder darauf hinzuweisen.

In seinem Schreiben stellt Beckmann dar, „wohin die Fahrt mit den Grünen gehen wird“. Der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete zählt auf, dass die Bundes-Grünen bei der Reform der Grundsteuer darauf drängten, dass die Steuer künftig nur noch von Eigentümern bezahlt und nicht mehr auf Mieter umgelegt werden dürfe. Zudem erinnert Beckmann an den von den Berliner Grünen mitgetragenen Mietendeckel, der „gegen alle Vernunft“ durchgesetzt wurde, wie der Vorsitzende betont. Beckmann vergisst nicht zu erwähnen, dass sich die CDU stets für die Abschaffung der Eigentümerbeiträge bei Straßenerneuerungen eingesetzt habe. Er schließt mit dem Appell: „In der (...) Stichwahl haben Sie es in der Hand, sich für eine positivere Zukunft Ihres Eigentums zu entscheiden“.

SPD : Seriosität des Vereins infrage gestellt

Die SPD im Rat meint, dass sich Beckmann mit seinem Aufruf keinen Gefallen getan habe. „Er stellt die Seriosität seines Vereins infrage“, meint SPD-Mann Kelich. In der FDP gehen die Meinungen auseinander. Während Fraktionschef Engelke die indirekte Wahlempfehlung kritisiert, meint FDP-Parteichef Patrick Döring: „Ich habe den Brief eher so empfunden, dass die Mitglieder zur Wahl gehen sollten.“ Im Übrigen sei es nicht verwerflich, die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf Immobilieneigentümer darzustellen.

Von Andreas Schinkel