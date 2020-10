Südstadt

„Seit ich zwölf Jahre alt bin, ist das mein Traum“, sagt Katharina Müller. Die 25-jährige Geschäftsführerin und Konditorin hat am Sonnabend ihre Auftragskonditorei Berries and Brides an der Hildesheimer Straße 101 in Hannovers Südstadt eröffnet. Am ersten Tag nutzten zahlreiche Gäste und Anwohner die Möglichkeit, sich durch Müllers Sortiment zu probieren.

Liebe zum Süßen wurde ihr in die Wiege gelegt

Bereits um 10 Uhr reihten sich die Menschen auf dem Bürgersteig vor dem Geschäft auf. Vor allem Anwohner zog es während ihres morgendlichen Spaziergangs oder auf ihrem Weg zum Bäcker zu der neuen Konditorei. Viele hatten bereits seit mehreren Wochen die Renovierungsarbeiten in dem Laden beobachtet und waren nun neugierig, was sich hinter den großen Schaufenstern mit dem Klebebanner „Neueröffnung“ verbergen könnte. „Dass direkt um 10 Uhr schon so viele Menschen kommen, habe ich überhaupt nicht erwartet“, sagt Müller glücklich.

Anwohnerin Sabine Tänzer freut sich über ihre Schachtel mit kleinen Törtchen und Macarons. Quelle: Katrin Kutter

Die Liebe zum Süßen und die Leidenschaft zur Gastronomie sei ihr in die Wiege gelegt worden, erzählt sie. „Mein Onkel ist Koch, daher kam das Interesse an der Gastronomie. Den Wunsch, eine eigene Konditorei zu eröffnen, hatte ich das erste Mal mit zwölf Jahren“, sagt die 25-Jährige. Von 2012 bis 2015 absolvierte sie ihre Konditorausbildung, anschließend arbeitete sie in verschiedenen Betrieben und machte ihren Meister.

Berries and Brides: Auftragsarbeiten und Außer-Haus-Verkauf

In der Südstadt möchte sie künftig individuelle Designtorten für private und geschäftliche Veranstaltungen anbieten. Außerdem öffnet sie zweimal pro Woche ihren Außer-Haus-Verkauf. „Es gibt hier keine Sitzgelegenheit, aber die Kunden können probieren“, erklärt sie. Zusätzlich haben Kunden und Interessierte die Möglichkeit, Konditorenkurse bei Müller zu belegen oder Konfitüre und Schokolade im Onlineshop unter www.berriesandbrides.de zu bestellen.

„Das ist etwas Besonderes“

Anwohnerin Sabine Tänzer ist begeistert von Müllers Sortiment. „Das ist mal etwas Anderes und vor allem etwas Besonderes“, sagt sie. Für Kaffeegäste könne sie sich gut vorstellen, die Törtchen und Macarons von Müller anzubieten, erzählt sie. Und auch die anderen Kunden scheinen begeistert von Müllers Angebot. Sie alle gehen mit ihren vollgefüllten Schachteln nach Hause und probierten bereits im Laden.

Die Törtchen und Macarons von Konditorin Katharina Müller können Kunden nicht nur auf Bestellung kaufen, sondern auch im Außer-Haus-Verkauf probieren und mitnehmen. Quelle: Katrin Kutter

Müller selbst hofft noch auf ein bis zwei größere Aufträge in diesem Jahr. Ihr ist aber bewusst, dass im Moment weniger Veranstaltungen stattfinden. Interessierte können aber in jedem Fall zu ihrem Außer-Haus-Verkauf donnerstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr vorbeikommen.

Von Leona Passgang