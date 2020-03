Die Kabarettisten Janssen & Grimm, Mitglieder bei „Herbert Royal“, sind schon lange kein Geheimtipp mehr in Hannover. Weil öffentliche Auftritte derzeit unmöglich sind, streamen zwei „Herberts“ am Sonntagabend ab 18.30 Uhr allein aus dem TaK, dem Theater am Küchengarten. Sehen Sie hier die Show im Video.