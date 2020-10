Hannover

Das Hospiz Luise darf sich über eine dicke Finanzhilfe freuen: Knapp 40.000 Euro sind in einer Benefizauktion zum 25. Jubiläum des Hospizes zusammen gekommen.

Nicole Friederichsen vom Hospiz Luise hat die Versteigerung zugunsten Niedersachsens ältestem Hospiz organisiert und hatte auch die Idee für die Benefiz-Auktion. Seit März hatte Friederichsen mehr als 100 handschriftlich verfasste Briefe an Künstler in der gesamten Republik versendet. In den Briefen schilderte Friederichsen, wie Mitarbeiter und Patienten die Situation im Hospiz in der Corona-Pandemie erlebt haben. Jedem Brief lag eine Minileinwand im Format 10 mal 10 Zentimeter bei mit der Bitte, diese zu gestalten.

112 Künstler haben sich beteiligt

Was hat der Engel von Wolfgang Joop eingebracht und wer hat ihn versteigert? Wird nicht verraten. Quelle: Nicole Friederichsen

112 Künstler haben Arbeiten zurückgeschickt, darunter Otto Waalkes, Wolfgang Joop, Margot Käßmann oder der kürzliche verstorbene Uli Stein. Bis Donnerstagabend waren sie in der Galerie CC in der Königstraße ausgestellt und in einer sogenannten Blindauktion im Internet versteigert worden. Mehr als 1000 Gebote seien abgegeben worden, sagte Friederichsen am Freitag, genau 38.149,62 Euro sind dabei zusammengekommen. „Am Ende sind alle noch einmal richtig mutig geworden und haben auch den sozialen Zweck im Hintergrund gesehen und nicht nur den Wert des einzelnen Bildes.“

Auch nicht Prominente wie die Hospizschwester und Hobbymalerin Britta Krämer haben Werke beigesteuert. Quelle: Nicole Friederichsen

Wer die 112 Werke von mehr oder weniger bekannten Künstlern ersteigert hat, bleibt geheim. Auch, was einzelne Bilder erzielt haben, wird nicht verraten. Nur so viel sagt Friederichsen: „ Udo Lindenberg und die anderen Promis haben tolle Ergebnisse erzielt. Aber auch die Werke weniger bekannter Menschen sind zu guten Preisen versteigert worden.“

