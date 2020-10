Hannover

Wer einen echten Lindenberg, einen Waalkes, ein Werk von Margot Käßmann oder von Wolfgang Joop in sein Wohnzimmer hängen möchte, hat noch bis Donnerstag, 22. Oktober, Gelegenheit, eines der Werke zu ersteigern. Die Bilder haben die Prominenten – und rund 100 Künstler mehr – exklusiv zum 25-jährigen Bestehen des Hospiz Luise angefertigt. Der Erlös der Auktion kommt der Arbeit von Niedersachsens ältestem Hospiz zugute.

Von Margot Käßmann stammt dieses Porträt von Katharina von Bora. Quelle: Galerie CC

Gebote werden noch bis Donnerstag, 22 Uhr, im Internet unter https://bidaid.com/auction/luise angenommen. Auch Popsängerin Lena Meyer-Landrut, Pop-Art-Künstler Della, der kürzlich verstorbene Cartoonist Uli Stein, der Scorpions-Sänger Klaus Meine, die Moderatorin Barbara Schöneberger und viele mehr haben jeweils kleine Leinwände im Format zehn mal zehn Zentimeter nach eigenen Ideen gestaltet.

Fahimi malt die „warmen Brüder“

Die in Hannover geborene SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi etwa hat die drei „warmen Brüder“, die markanten Blöcke des Heizkraftwerk Linden, in Szene gesetzt. Der britische Schauspieler Alex Pettyfer hat seine Verlobte, das in Hamburg geborene Model Toni Garrn, porträtiert. Heidi Merk, frühere Justizministerin in Niedersachsen und Ehefrau von Hannovers Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, steuert ein abstraktes Gemälde bei. Schmalstieg ist Schirmherr der Benefiz-Auktion.

Nicht nur Prominente haben Bilder beigesteuert: Die Hospizschwester und Hobbymalerin Britta Krämer hat dieses Mädchen gemalt. Quelle: Nicole Friederichsen

Es sind aber auch gänzlich unbekannte Künstler dabei. Etwa die Hospiz-Schwester und Hobbymalerin Britta Krämer mit ihrem Gemälde eines Mädchens im Nachtkleid, das den Vollmond anschaut. Das ist manchmal große Kunst im kleinen Rahmen.

Ausstellung in der Galerie CC

Alle Werke können vor einem Gebot nicht nur im Internet, sondern auch in der Galerie CC in der Königstraße (Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr) in Augenschein genommen werden. Galeristin Caren Cunst hat dem Hospiz ihre Räume kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Auktion ist eine sogenannte Blindauktion. Das bedeutet, man kennt das Höchstgebot nicht.

Die Mindestgebote liegen je nach Künstler bei 75 Euro bis zu 350 Euro. Die Werke von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) oder Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) liegen im untereren Bereich. Für Waalkes, Lindenberg, Stein oder Joop muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Jetzt zum Ende der Auktion sollte man sein Gebot jedoch nicht zu niedrig ansetzten. „Mit dem Mindestgebot erreichen Sie schon nichts mehr“, verrät die Organisatorin der Auktion, Nicole Friederichsen.

Mehr als 100 handgeschriebene Briefe

Die Mitarbeiterin des Hospiz Luise hatte die Idee für die Benefiz-Auktion. Sie hatte seit März mehr als 100 handschriftlich verfasste Briefe an Künstler in der gesamten Republik versendet. In den Briefen schilderte Friederichsen, wie Mitarbeiter und Patienten die Situation im Hospiz in der Pandemie erlebt haben. Jedem Brief lag eine Minileinwand bei mit der Bitte, diese zu gestalten. 112 Künstler haben Arbeiten zurückgeschickt.

Die Auktion soll eine Alternative zu dem eigentlich geplanten Jubiläumsprogramm sein. Es ist infolge der Pandemie fast gänzlich ins Wasser gefallen. Der Erlös ist ein wichtiger Beitrag zum Hospiz Luise, betont Friederichsen: „Wir freuen uns über das Interesse der Menschen an unserer Arbeit.“ Viele hätten seit Beginn der Auktion die Galerie besucht. „5 Prozent ihrer Kosten müssen Hospize selbst finanzieren. Darum sind wir so dringend auf Spenden angewiesen.“

Von Karl Doeleke