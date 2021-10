Linden-Mitte

Die kritischen Nachfragen von Bürgern haben nichts genützt. Die Firma Aurelis hat am Montag mit dem Abriss der historischen Fabrikhalle auf dem Gelände der ehemaligen Eisen- und Stahlwerke AG begonnen. Das passierte wesentlich schneller als zunächst angekündigt. Manche Lindener vermuten nun, die Firma habe mit einem vorgezogenen Abriss Tatsachen schaffen wollen.

Aurelis weist das zurück. Zwar war zunächst von Abrissarbeiten im kommenden Januar die Rede. Die jetzige Veränderung in der Baustellenplanung hänge aber mit freien Kapazitäten bei Dienstleistern zusammen, sagt ein Sprecher. Das Unternehmen hatte mehrmals darauf hingewiesen, dass die historische Halle in zu schlechtem Zustand sei, um sie zu erhalten. Das sei sorgfältig geprüft worden.

Aurelis plant auf dem Grundstück in Linden einen Unternehmerpark namens „Altes Stahlwerk“. Denkmalschutz besteht nicht, die Projektentwicklungsgesellschaft hat das Gelände an der Badenstedter Straße bereits 2014 erworben. Allerdings hat das Landesamt für Denkmalpflege die historische Halle von 1872 erst kürzlich noch einer Prüfung unterzogen. Anlass waren die kritischen Nachfragen von Bürgern.

Denkmalpflege: Halle war kein Kulturdenkmal

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte das Landesamt für Denkmalpflege jetzt, dass das Bauwerk im Vergleich zu anderen deutlich besser überlieferten Industriedenkmalen in Niedersachsen nicht als „denkmalwürdiges Objekt der Technik- und Industriegeschichte“ gelten kann. Grund seien die erheblichen in der Vergangenheit erfolgten Veränderungen an der Halle. Das Objekt bestehe im Grunde genommen nur noch aus seiner vielfach veränderten Gebäudehülle. „Von der technischen Ausstattung, die über die inneren Funktionen und Produktionsabläufe eines Eisen- und Stahlwerks im Sinne eines aussagefähigen technischen Kulturdenkmals Auskunft geben könnte, ist vor Ort nichts erhalten geblieben“, erklärt Tobias Wulf, Sprecher des Landesamts für Denkmalpflege.

Engagiert in der Sache hat sich vor allem Innenarchitekt Andreas Kleine, der sich auch an anderer Stelle in Linden für den Erhalt alter Industriegebäude eingesetzt hat- wie etwas das Kesselhaus auf dem Faust-Gelände. Der Lindener argumentierte, das alte Gebäude stehe für die Anfänge der Industrialisierung in Linden. Nach seiner Kenntnis war die Halle der wohl älteste noch erhaltene Industriebau Hannovers.

„Meiner Meinung nach hat der Denkmalschutz an dieser Stelle komplett versagt“, meint Kleine. Unterstützung fand er bei den Grünen im Bezirksrat Linden-Limmer. Sie wollten die Stadtverwaltung auffordern, noch einmal mit dem Investor wegen der Halle in Kontakt zu treten. Das hat sich nun erübrigt.

Bürger reagieren enttäuscht

Für das Medienhaus Linden wollte Kleine Montag zumindest noch die beginnenden Abrissarbeiten filmen. Mitarbeiter verwehrten ihm aber den Zugang zum Gelände. „Also war noch nicht einmal eine Dokumentation von Lindenern für Linden möglich. Wir mussten von außerhalb durch einen Zaun das Geschehen festhalten“, sagt Kleine. Wie einige andere Bürger reagiert er enttäuscht auf den Abriss.

