Neue Details im Fall der aus einem Hotelfenster gestoßenen Frau in Hannover: Die Polizei ermittelt inzwischen wegen versuchten Totschlags gegen den 34-jährigen Lebensgefährten. Das teilte die Behörde am Mittwoch auf HAZ-Anfrage mit. Im Vorfeld gab es offenbar einen heftigen Beziehungsstreit. Die 23-Jährige stürzte Mitte Februar aus dem vierten Stock des Dormero-Hotels an der Hildesheimer Straße (Südstadt), der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Weshalb das Paar aneinander geraten war, ist allerdings weiter unbekannt. „Es wurden zwar bereits einige Vernehmungen durchgeführt, die Ermittlungen dauern jedoch noch an“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Erstmals äußert sich der Behördensprecher aber dazu, dass die zwei Angestellte des Hotels sind. Beide leben auch im Dormero, zum Zeitpunkt des Stoßes befand sich das Paar in seiner Freizeit im gemeinsamen Zimmer.

Hotelgast hörte die Hilfeschreie

Ein Hotelgast hatte die Hilfeschreie der 23-Jährigen am 13. Februar gegen 7.45 Uhr gehört. Die Frau lag lebensgefährlich verletzt auf dem rückwärtigen Parkplatz des Dormero. Sie musste notoperiert werden, ihr Zustand ist seitdem stabil. Unter anderem ihre Aussage brachte die Ermittler auf die Spur des 34-Jährigen, doch der Mann wurde erst einen Tag später festgenommen. Ein Richter ordnete schließlich Untersuchungshaft an. Zeugen der Tat können sich weiterhin unter Telefon (0511) 109 55 55 bei der Polizei melden.

Von Peer Hellerling