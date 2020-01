Hannover

Mitten im Rotlichtviertel wandelt sich ein Haus vom Bordell zum Wohnhaus. In der Reitwallstraße 4 lassen die Hauseigentümer das ehemalige Sexworld-Gebäude umbauen. Im den Obergeschossen entstehen Appartements für Studenten, Lehrlinge und andere Mieter, die eine Kleinstwohnung benötigen.

Sex-Geschäft läuft schlechter am Steintor

Offenbar läuft das Geschäft mit dem käuflichen Sex immer schlechter am Steintor. Über das ehemalige Laufhaus Reitwallstraße 4, in dem sich früher Prostituierte einquartierten und tages- wochen- oder monatsweise Miete zahlten, sagt der Hausverwalter: „Die Immobilie hat zuletzt mehr Ärger als Erträge gebracht.“

Im Erdgeschoss sind Spielotheken untergebracht, das soll sich vorerst nicht ändern. Im Kellergeschoss läuft der Mietvertrag einer Schwulendisco noch einige Jahre. Die darüberliegenden Geschosse aber werden modernisiert. Zwei Etagen mit etwa 20 Appartements sind bereits fertig und weitgehend vermietet. Beim ersten Obergeschoss und unterm Dach läuft der Umbau noch, dort sind insgesamt etwa 30 weitere Appartements geplant. In einigen Wochen sollen sie fertig sein. Die Preise sind nach Angaben des Verwalters eher moderat. Abgerechnet würden Monatspauschalen – und man achte darauf, dass keine Prostitution im Haus angeboten werde.

Polizei zeigt mehr Präsenz am Steintor

Insgesamt sei es zuletzt wieder ruhiger geworden am Steintor, sagt der Hausverwalter, dessen Unternehmen seit 1983 am Marstall ansässig ist. „Jahrelang durften soziale Randgruppen hier tun und lassen, was sie wollten – Stadt und Polizei haben viel zu lange weggeschaut.“ Seit aber der Marstall mit neuen Gebäuden und der Parkanlage frisch gestaltet wurde, sei spürbar, dass Polizei und Stadt die Kontrollen am Steintor verstärkt haben. „Die haben durchgegriffen – das hat dem Viertel sichtlich gut getan.“

Aber auch um die Clubszene ist es etwas ruhiger geworden. Zuletzt hat zum Jahreswechsel das Heartbreak-Hotel an der Reuterstraße geschlossen. Der Miniclub von Ingo Gembalies und Polli Pizzirani war im Jahr 2000 der erste, der mitten im Rotlichtviertel das Experiment wagte, eine Clubkultur aufzubauen. Jetzt sucht der Hausverwalter einen Nachmieter, der das Konzept fortsetzt.

Lesen Sie auch

Sicherheit am Marstall: Polizei lehnt zusätzliche Wache ab

Drogen- und Gewaltproblem: Polizei Hannover verstärkt Präsenz am Steintor

Von Conrad von Meding