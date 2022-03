Hannover

Eine lange und ereignisreiche Geschichte verbindet Joachim Kallmeyer und Hans-Jörg Kirchner mit ihrem Verein. 1946, ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, durften die Sportvereine in Deutschland wieder öffnen. 1947 habe es eine große Aktion zur Mitgliederwerbung in ihrer Schule gegeben, berichtet Kallmeyer. Fast ihre gesamte Schulklasse sei daraufhin in den MTV Groß-Buchholz eingetreten. Die Groß-Buchholzer hätten Glück gehabt, dass die Sporthalle im Krieg nicht zerstört worden war, sagt er. Die damals Achtjährigen fingen im Verein zuerst mit Turnen an. Nach einem Jahr wollten die Jungen allerdings lieber mit einem Ball spielen – und da im Verein kein Fußball angeboten wurde, entschieden sie sich für Handball. Bis zum Anfang der Siebzigerjahre habe die Mannschaft nur aus Mitgliedern ihrer damaligen Schulklasse bestanden, erzählt Kirchner. Einige verloren mit der Zeit das Interesse oder zogen weg. Doch Kallmeyer und Kirchner blieben dem Verein treu. Bis zum Jahr 1966 spielte die Mannschaft noch Feldhandball, dann wurde der Sport vom Hallenhandball abgelöst.

Im Jahr 1948 begannen die Jungen zuerst mit dem Feldhandball.Jette IhlHandball spielen auch im Ausland

Ende der Siebzigerjahre hatte sich die Mannschaft ungefähr 15.000 D-Mark angespart. Von diesem Geld fing die Mannschaft an, Reisen und Ausflüge in die verschiedensten Städte zu unternehmen. Die Männer mieteten sich einen Bus und fuhren unter anderem nach Paris, Budapest oder Wien, wo sie andere Handballvereine trafen. Trotz der sprachlichen Barrieren hätten sie sich immer gut mit ihren ausländischen Sportkameraden verstanden. Tagsüber hätten sie gegeneinander Handball gespielt und abends wurde getanzt, gelacht und getrunken, erinnert sich Kirchner. Auch die Frauen der Handballspieler wollten irgendwann mit auf die Reisen fahren, berichten die beiden.

Auf den gemeinsamen Reisen entstand eine starke Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft.Jette IhlAls Schiedsrichter oder Trainer weiter aktiv

Bis zum Jahr 1998 habe die Mannschaft noch selbst Handball gespielt. Mit zunehmendem Alter wurde das aber natürlich immer schwieriger. Kallmeyer war anschließend noch 15 Jahre im Verein als Schiedsrichter tätig. Kirchner trainierte Jugend-Handballmannschaften. Manche seiner heute erwachsenen Schützlinge kämen immer noch zu ihm, um sich für die schöne Zeit zu bedanken, erzählt er.

Im Jahr 1947 wurde der Mitgliedsausweis von Joachim Kallmeyer ausgestellt.Jette IhlMannschaft trifft sich noch heute

Aus der Handballmannschaft und den Familien der Spieler sei über die Jahre, vor allem durch die gemeinsamen Reisen, eine richtige Gemeinschaft entstanden. Wenn jemand Hilfe gebraucht habe, ob bei alltäglichen Problemen oder sogar beim Hausbau, sei immer jemand da gewesen. Voraussetzung war nur, dass Bier da war, erzählt Kallmeyer lachend.

Kirchner und Kallmeyer sind die letzten Mannschaftsmitglieder, die von der Gründung der Mannschaft an bis heute im Verein geblieben sind. Neben ihnen waren Wilfried Winter und Dieter Homburg ihr Leben lang im Verein, beide sind vor kurzem verstorben. Die Mannschaft, zu der natürlich über die Jahre neue Mitglieder hinzugekommen sind, trifft sich bis heute monatlich. Handball spielen die Männer allerdings nicht mehr. Heute würden sie nur noch essen und genießen, erzählen die beiden lachend.

Von Jette Ihl