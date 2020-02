Hannover

Der Schweiß rinnt ihnen von der Stirn. Arme und Beine sind in Dauerbewegung, das Hirn ist auf Dauerkonzentration geschaltet. Zack, bumm, zack, der Squashball knallt von einer Ecke in die andere. Seit mehr als 20 Jahren powern sich Roland Bühlmann und Joachim Wolff täglich beim Squash am Fischerhof aus.

Sie haben die Hochzeiten des alten Kaiser-Centers mitbekommen, den Niedergang 2015 und den Neustart als Kaifi Sportslodge. „Das hier ist die einzige Anlage in ganz Hannover, die für uns gut erreichbar und gut in Schuss ist“, sagt der 62-jährige Wolff. „Es ist wirklich ärgerlich, dass man so etwas zulässt und hier alles plattgemacht wird“, sagt er: „Die Stadt hat eine Verantwortung auch für den Fitnessbereich.“

Helene Fischer trainierte im alten Kaiser-Center

Hannovers größte Freizeitsportanlage wird abgerissen, sie soll möglichst noch in diesem Jahr Platz machen für einen Büroneubau am Fischerhof. Das trifft etwa 300 bis 400 Sportfreunde, die täglich kommen – monatlich sind es mehrere Tausend. Für viele ist es eine Anlage mit Geschichte. Helene Fischer hat hier Choreografien eingeübt, Carsten Maschmeyer regelmäßig trainiert, Grit Breuer vor ihrem unrühmlichen Doping-Aus die Sprintmuskeln gestählt. Die Chefärztin pumpt neben dem Straßenarbeiter, der Ingenieur neben der Lehrerin. Irgendwie lebt der Schweiß all derer in den Räumen fort.

„Das ist ganz traurig“: Claudia Marwede (vorne rechts) im 2011 modernisierten Fitnessbereich. Quelle: Samantha Franson

Geahnt hatten viele längst, dass das Ende naht. Schließlich war unübersehbar, dass seit Jahren niemand mehr grundlegend investiert hat. Als die Nachricht dann aber Dienstagmorgen schwarz auf weiß in der Zeitung stand, hat es viele dann doch erschreckt. „Das ist ganz traurig“, sagt Claudia Marwede. Die Ricklingerin trainiert im großen Fitnessbereich auf einem Sportrad. Seit 1983 nutzt sie das Center mit Unterbrechungen. „Sie haben wirklich tolle Kurse und tolle Kursleiter hier“, sagt sie.

Lesen Sie mehr: Nach Aus für Kaifi-Lodge: Hier können Sie Squash, Badminton und Co. spielen

Mitarbeiter sind zu Ende Mai gekündigt

Vorsorglich hat Betreiber Sven Koerner allen 26 Mitarbeitern zu Ende Mai gekündigt. Falls die Neubauplanung aber länger dauert, was gut möglich ist, kann er sich vorstellen, auch noch länger zu öffnen. „Ich würde das begrüßen, aber wir müssen schauen, was der neue Eigentümer plant“, sagt der 48-Jährige. Was den Abriss betrifft, gibt er sich entspannt. „Es war ja absehbar, dass es hier nicht ewig weitergeht“, sagt er. Dann hält er inne und schiebt hinterer: „Ich habe hier aber viel Lebensenergie investiert.“

2015 gab der ehemalige Betreiber des Kaiser-Centers auf. Er zahlte keine Gehälter mehr, Kunden beklagten, dass die Verträge nicht eingehalten würden. Seitdem sind Gastronomie, Kegelbahnen und die große Sauna dauerhaft geschlossen. Ex-Mitarbeiter Koerner übernahm damals mit seiner Kaifi Sportslodge und hält den Betrieb mit zehn Squash-Courts, fünf Tennis- und zwölf Badmintonplätzen und der Sportlersauna aufrecht.

Gundlach-Pläne für Studentenwohnheim geplatzt

Das Bauunternehmen Gundlach übernahm die Immobilie und trieb – gegen Widerstände des Bezirksrats – die Planung für ein großes Studentenwohnheim neben dem Sportcenter voran. Bitter: Die Stadt änderte sogar den Bebauungsplan, trotzdem platzte das Projekt. Wegen Schallschutzproblemen mit der nahen Bahntrasse und dem Schnellweg habe man letztlich kein Baurecht bekommen, sagt Gundlach-Chef Lorenz Hansen: „Schade, dass wir unser ursprünglich geplantes Konzept nicht umsetzen werden. Gefreut hat uns, dass wir den Sportbetrieb zu großen Teilen während des Planungszeitraums erhalten konnten.“

Großes Areal: Die Kaifi Sportslodge neben dem S-Bahnhof Fischerhof.. Quelle: Google-Maps

Jetzt ist ein neuer Projektentwickler am Zug. Das Aachener Start-Up BOB will gemeinsam mit einem Geldgeber aus Hamburg ein besonders nachhaltiges Bürogebäude errichten. 26.000 Quadratmeter Bürofläche soll es haben, das ist fast so viel wie die Verkaufsfläche der Ernst-August-Galerie. Seit Oktober ist eine BOB-Tochtergesellschaft im Handelsregister eingetragen, zum Jahreswechsel ist das Grundstück verkauft.

Lichtblick: Doch wieder Sport am Fischerhof ?

Man wolle den Abriss nicht auf die lange Bank schieben, sagt BOB-Sprecher Volker Zappe. „In diesem Jahr sollte es schon sein.“ Aber es gibt vielleicht einen kleinen Lichtblick. BOB-Chef Frank Steffen teilt mit, dass offen sei, „ob am Standort Fischerhof eine Fitnessnutzung erneut zum Leben erwacht“. Tatsächlich vertragen große Büroimmobilien zuweilen im Erdgeschoss sehr gut eine halböffentliche Nutzung – und viele Bürobeschäftigte freuen sich über die Möglichkeit, Sport im Haus treiben zu können.

Erste Gespräche zwischen Kaifi-Mann Koerner und den BOB-Entwicklern hat es schon gegeben, bestätigen beide Seiten. „Ich würde das begrüßen“, sagt Koerner, „es ist ein gewachsener Standort seit 1983.“ BOB-Sprecher Zappe sagt: „Wir sind da ganz offen.“ Natürlich werde es in der Dimension nicht vergleichbar mit der heutigen Kaifi Sportslodge sein. „Und es hängt von der Projektentwicklung ab und davon, wer unser Hauptmieter wird.“ Aber dass es vielleicht nach Abriss und Neubau wieder Sport am Fischerhof geben könnte, ist zumindest nicht undenkbar.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding