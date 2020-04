Im Mittelalter wurde mit einem Faulturm noch ein Gefängnisturm bezeichnet, in dem die dem die Insassen sozusagen „verfaulen“ mussten – heute heißen so die Behälter in größeren Kläranlagen, in denen Klärschlamm unter sauerstofffreien (anaeroben) Bedingungen durch Bakterien zu Faulschlamm und Faulgas abgebaut wird.

Warum sehen Faultürme aus wie Eier?

Faultürme sind häufig schon von Weitem an ihrem markanten Aussehen zu erkennen: Sie sind meist eiförmig. Die Form ist nicht zufällig gewählt. In einem eiförmigen Turm kann der Klär- beziehungsweise Faulschlamm nämlich einfacher umgewälzt werden als in einem eckigen. Denn das Rührwerk kommt in einem abgerundeten Turm bis in die Ecken. Schlamm kann sich dadurch dort nicht ablagern.

Wie viel Schlamm fasst ein Faulturm?

Das Volumen eines Faulturms kann mehrere Tausend Kubikmeter betragen. Die Türme finden sich übrigens nicht nur in Kläranlagen – auch in vielen Anlagen zur Erzeugung von Biogas stehen Faulbehälter, auch wenn diese in der Regel nicht so groß ausfallen.

Was passiert im Faulturm der Kläranlage?

Alle Schlämme, die in einer Kläranlage bei der Reinigung von Abwasser anfallen, werden als eingedickter Schlamm den Faultürmen zugeführt, wo sie eine spezielle Behandlung erfahren und durch Entzug von Wasser weiter eingedickt werden. Die empfindlichen biologischen Prozesse bedürfen dabei einer guten Verfahrenstechnik: In den Türmen wird der Schlamm unter Luftabschluss bei einer Verweilzeit von bis zu 24 Tagen auf eine Temperatur von etwa 37 °C erwärmt und bei einem bestimmten pH-Wert durch Pumpen ständig umgewälzt. Unter diesen Idealbedingungen zersetzen spezielle Bakterienstämme die im Klärschlamm enthaltenen organischen Reststoffe.

Was für Stoffe entstehen dort?

Zum einen fällt ein Gasgemisch an, das großteils aus Methan besteht. Dieses wird vielerorts direkt abgefackelt. Zudem bleibt der Faulschlamm zurück, der sich bis zu zwei Wochen im Turm befindet. Danach wird der ausgefaulte Schlamm weitergeleitet und eingedickt. Anschließend wird er durch Zentrifugen oder spezielle Pressen maschinell entwässert. Ist der Schlamm frei von Schadstoffen, kann er auf landwirtschaftlichen Flächen als organischer Dünger ausgebracht werden. Hauptsächlich wird der Faulschlamm aber thermisch verwertet, also in Müllverbrennungsanlagen und Kraftwerken in Strom umgewandelt.