Ausbildung trotz Corona-Krise: Hilft eine Prämie des Staates?

Berlin/Hannover

Die Bundesregierung macht offenbar Ernst mit der angekündigten Ausbildungsprämie. Um Unternehmen trotz der Corona-Krise zu motivieren, Nachwuchskräfte auszubilden, sollen sie bis zu 3000 Euro für jeden Ausbildungsplatz erhalten – dies soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. In Hannover haben die Kammern allerdings Zweifel am Nutzen einer solchen Prämie: „Das Problem sind nicht fehlende Ausbildungsplätze“, heißt es bei der Handwerkskammer. „Eigentlich müsste es eine Prämie für Schüler geben, damit sie sich auf Ausbildungsberufe bewerben.“

Laut Reuters soll es die Ausbildungsprämie voraussichtlich nur für Mittelständler geben, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und nachweislich Einbußen durch die Krise erlitten haben. Die Betriebe könnten demnach 2000 Euro je Ausbildungsplatz beantragen. Wenn ein zusätzlicher Platz geschaffen wird, den es bisher nicht gab, sollen es 3000 Euro sein.

„Auch Hauptschülern eine Chance geben“

In Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag gemeinsam mit den Spitzen von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Kammern einen Appell formuliert, das Ausbildungssystem zu stützen. „Unser deutsches Modell der dualen Ausbildung ist eine große Stärke. Besinnen wir uns gerade jetzt, in der Krise, auf diesen Schatz“, sagte Steinmeier.

Die Sorge ist, dass viele Firmen wegen der unsicheren wirtschaftlichen Perspektive während der Pandemie auf Auszubildende verzichten könnten. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, rief die Betriebe auf, an ihre eigene Zukunft zu denken. Firmen brauchten auch künftig Fachkräfte. „Der Auszubildende, den Sie heute einstellen, ist gerade fertig, wenn Sie in drei Jahren wieder kräftig am Markt sind.“

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB), Reiner Hoffmann, forderte, auch Hauptschülern eine Chance zu geben. „Hauptschüler haben einen Ausbildungsplatz verdient, damit wir die soziale Ungleichheit in unserem Land nicht weiter auseinanderdriften lassen.“ Oftmals seien junge Menschen, die sich in der Schule schwertun, später die besten Mitarbeiter in Betrieben.

Zahl der Ausbildungsverträge stark gesunken

Tatsächlich liegt auch im Raum Hannover die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge weit unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Für die Handwerkskammer bezifferte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Carl-Michael Vogt den Rückstand auf etwa 15 Prozent: Statt 1100 lägen erst 940 gemeldete Ausbildungsverträge für den Sommer vor. Bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) spracht Günter Hirth von einem Rückgang um ein Viertel. Dort sind es rund 4500 statt 6000 Verträge.

Allerdings betonten beide, dass es viele offene Lehrstellen gebe. „Aus allen Gesprächen mit den Betrieben wissen wir, dass die Ausbildungsbereitschaft unvermindert hoch ist“, sagte Hirth. Natürlich seien in bestimmten Branchen die Aussichten zurzeit eher schlecht, etwa im Tourismus. Gleichwohl würden in vielen begehrten Berufen noch Bewerber gesucht. Beide Experten vermuten, dass die geringere Zahl der Ausbildungsverträge vor allem daran liegt, dass in den vergangenen Wochen kaum Vorstellungsgespräche geführt wurden. Eine Prämie könne in Branchen, die aktuell Probleme haben, dazu führen, die Liquidität zu erhöhen. Wichtig sei aber vor allem, dass sich junge Menschen jetzt für eine Ausbildung entscheiden. „Die Chancen auf einen guten Ausbildungsplatz waren selten so gut wie in diesem Jahr“, sagte Handwerkskammer-Manager Vogt.

Von Conrad von Meding