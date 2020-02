Hannover

Was kommt nach der Schule? Ausbildung, Studium oder erst mal ein Praktikum zur Orientierung? Die Messe Beruf & Bildung, die am Freitag und Sonnabend im Hannover Congress Centrum (HCC) läuft, informiert Jugendliche über mögliche Ausbildungen und Studiengänge. 170 Aussteller stehen für Gespräche bereit. „Seit Jahrzehnten finden junge Menschen auf der größten Messe für Ausbildung und Karriere in Hannover und Region ihren Traumjob – ganz ohne aufwendiges Bewerbungsverfahren“, erklärt Christin Singer, Projektleiterin der 29. Beruf & Bildung. „Gleichzeitig gewinnen die Arbeitgeber unterschiedlicher Branchen neue Teamplayer.“

Aussteller aus vielen unterschiedliche Branchen

Zu den Ausstellern gehören dieses Mal der Versicherer Axa, die Schuhhandelskette Deichmann, die Bundespolizeiakademie, Aldi und Notebooksbilliger.de sowie die hannoversche Volksbank, das Jobcenter Region Hannover und Regiobus. Kostenlos können Schüler ihre Bewerbungen prüfen oder ein Bewerbungsfoto machen lassen- Außerdem können sie an Einstellungstest teilnehmen, um sich besser auf Assessment-Center vorzubereiten.

Die Messe ist am Freitag zwischen 9 und 15 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt kostet sie nicht.

Von Saskia Döhner