Hannover

„Digga muss los! Ausbildung wartet“ und „Klar bilden wir aus“ heißen die beiden Slogans einer Werbekampagne des Regionalen Bildungsbeirats, die sich sowohl an Schulabsolventinnen und -absolventen als auch an Unternehmen wendet. Das Ziel ist es, beide Seiten in Kontakt zu bringen und Ausbildungsplätze zu vermitteln. Die Aktion steht im Zeichen „Sommer der Berufsausbildung“, den die Bundesregierung ausgerufen hat.

Angebot und Nachfrage halten sich rechnerisch die Waage

Im letzten Arbeitsmarktbericht Ende Mai wies die Arbeitsagentur Hannover 5600 offene Lehrstellen aus und hatte 5830 Bewerber registriert. „Im Gegensatz zum Bundestrend haben wir in der Region ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage“, sagt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung. Trotzdem müssten die Ausbildungsstellen auf der einen und die Bewerberinnen und Bewerber auf der anderen Seite zueinander passen.

Internetseite steht zur Verfügung

Hinter der Kampagne stehen wie bereits im vergangenen Jahr auch die Region Hannover, die Handwerks- und die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Arbeitnehmervereinigung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Jobcenter. „Wir wollen das bestehende Angebot noch sichtbarer machen und über alle möglichen Kanäle Kontakte herstellen“, sagt Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region. Diese hat die Federführung und trägt auch die Kosten von 50.000 Euro, die für Plakatwerbung, eine im Kampagnendesign gestaltete Stadtbahn sowie für die Internetseite www.ausbilden-lohnt-sich.de zu Buche schlagen.

Die Arbeitsagentur organisiert am Mittwoch, 23. Juni, eine virtuelle Ausbildungsmesse mit dem Titel „Zukunftsstarter Hannover“. Noch bis Oktober können Lehrverträge abgeschlossen werden. IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt appelliert jedoch an Jugendliche, das Thema Ausbildung nicht auf die lange Bank zu schieben.

Von Bernd Haase