Die Ausgangssperre ab morgen in der Region Hannover soll vor allem die jüngere Generation davon abhalten, sich draußen zu treffen. Regionspräsident Hauke Jagau hat am Mittwoch die Details der Pläne genannt. Gleichzeitig soll es aber keine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit geben – sehr wohl aber in Autos und in Treppenhäusern.