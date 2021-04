Hannover

Die Ausgangssperre, die vom 1. April an gilt, hat auch Auswirkungen auf die Öffnungszeiten von Supermärkten in Hannover. Laut Anordnung der Region Hannover müssen die Menschen bis zum 12. April in der Zeit von 22 bis 5 Uhr zu Hause bleiben. Darum müssen auch Lebensmittelhändler und Drogeriefilialen, die in der Pandemie grundsätzlich öffnen dürfen, ihre Ladentüren spätestens um 22 Uhr schließen. Wie eine – nicht repräsentative – Umfrage der HAZ bei einigen Handelsketten ergab, machen manche Filialen aber auch schon früher zu.

Plakate an Edeka-Filialen weisen auf neue Öffnungszeiten hin

„Alle unsere Edeka-Märkte schließen nun bereits um 21 Uhr“, teilt Geschäftsführer Thorsten Wucherpfennig mit. Das gilt ab Gründonnerstag, den Sonnabend vor Ostern und dann wieder für die Zeit nach Ostern. Man habe einen „Zeitpuffer“ ermöglichen wollen, damit Kunden und Kundinnen pünktlich vor 22 Uhr zu Hause sein können, erklärt Wucherpfennig, der mit seinem Cousin Stefan 13 Edeka-Filialen in Hannover führt.

Normalerweise sind die vier Standorte am Ricklinger Kreisel, an der Limmerstraße und der Adolf-Emmelmann-Straße bis um 22 Uhr geöffnet, die Filiale am Lindener Markt bis um 21.30 Uhr. Wegen der Ausgangssperre würden diese jetzt um 21 Uhr ihre Türen schließen – zur gleichen Zeit wie die anderen neun Märkte, sagt Wucherpfennig. An den vier Filialen, wo sich die Zeiten ändern, hängen entsprechende Plakate. „Wir unterstützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen ausdrücklich“, betont der Geschäftsmann. Er hofft, dass diese Wirkung zeigen und die Ausgangssperre bald wieder aufgehoben werden kann.

Rewe-Mitarbeiter erinnern Kunden an Ausgangssperre

Bei der Rewe-Filiale am Schwarzen Bären in Linden ist normalerweise um 24 Uhr Geschäftsschluss. Nun müssen die Kunden den Laden deutlich früher verlassen, wie Plakate an der Tür verkünden. „Wir schließen um 21.45 Uhr“, erklärt ein Mitarbeiter. So hätten die Kunden genug Zeit, um bis 22 Uhr ihren Wohnort zu erreichen. Christophe Daguerre, der die Rewe-Filiale an der Philipsbornstraße in Vahrenwald leitet, muss die reguläre Öffnungszeit bis 23 Uhr nun um eine Stunde verkürzen. „Wir weisen unsere Kunden ab 21.30 Uhr noch einmal gezielt darauf hin“, sagt Daguerre. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liefen dann durch den Markt, um an die Sperrstunde zu erinnern. Der Filialleiter geht davon aus, dass um diese Zeit größtenteils Kunden vor Ort sind, die in der Nachbarschaft wohnen. Letztlich liege es aber in der Verantwortung jedes Einzelnen, pünktlich um 22 Uhr nicht mehr auf der Straße unterwegs zu sein.

Rossmann-Filialen im Bahnhof schließen früher

Von der Drogeriekette Rossmann heißt es, die Express-Filiale im Hauptbahnhof Hannover, die sonst um Mitternacht schließt, werde wegen der Ausgangssperre zwei Stunden früher den Geschäftsbetrieb beenden. Gleiches gelte für die zweite Bahnhofsfiliale in der Niki-Promenade, die statt um 22.30 Uhr nun ebenfalls um 22 Uhr schließt. Weil in der Einkaufspassage im Bahnhof Sonderregelungen gelten, sind die Rossmann-Filialen auch an den Osterfeiertagen geöffnet.

Von Juliane Kaune