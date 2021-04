Hannover

Beim Verwaltungsgericht Hannover sind bereits 70 Verfahren gegen die nächtliche Ausgangssperre eingegangen. Das teilte am Dienstag eine Gerichtssprecherin auf HAZ-Anfrage mit. Alle Antragssteller erachten das Verbot, bis zum 12. April zwischen 22 und 5 Uhr nicht vier die Tür gehen zu dürfen, als unverhältnismäßig. Die Beschwerdewelle wurde Karfreitag ausgelöst, als die 15. Kammer zugunsten von vier Antragstellern entschied.

Laut Nassim Eslami, Sprecherin des Verwaltungsgerichts Hannover, handelt es sich bei den Verfahren um rund 70 Klagen und Eilanträge. Wie viele Personen konkret Anträge und Klagen eingereicht haben, konnte Eslami nicht sagen. Bis Sonnabend waren schon um die 30 Beschwerden eingegangen. Das Gericht hatte bereits damit gerechnet, dass über das Osterwochenende weitere Verfahren eingehen würden.

Richter warten auf Entscheidung aus Lüneburg

Grund dafür ist die Entscheidung der 15. Kammer von Karfreitag, die die nächtliche Ausgangssperre als unverhältnismäßig betrachtet. Dieser Schritt sei ein zu großer Eingriff in die Freiheitsrechte. Bevor so ein weitrechender Einschnitt beschlossen werden könne, müssten andere, mildere Maßnahmen ausgeschöpft werden. Das Gericht hob damit die Ausgangssperre für die vier ersten Antragsteller auf. Die Allgemeinheit ist aber weiterhin daran gebunden.

Wann das Verwaltungsgericht allerdings über die 70 neuen Fälle entscheidet, ist noch offen. „Die Kammer wird erst die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg abwarten“, sagt Hannovers Gerichtssprecherin Eslami. Dort hat die Region Hannover als Antragsgegnerin Beschwerde eingereicht. „Die Richter arbeiten mit Hochdruck an der Sache“, sagt dazu Gunhild Becker, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts. Denkbar sei eine Entscheidung sogar schon am Dienstag, auf jeden Fall aber in dieser Woche.

Von Peer Hellerling