Ausgangssperre in Hannover: Das sagen die Menschen dazu

Hannover

Donnerstagabend soll sich alles ändern. Ab 22 Uhr gilt in der gesamten Region Hannover eine Ausgangssperre, zwölf Nächte lang, immer bis 5 Uhr in der Frühe. Das hat es seit dem Krieg nicht mehr gegeben in der Stadt.

Ausgangssperren: Die Stimmung ist gespalten

Die meisten Menschen nehmen die neuen Einschränkungen relativ gelassen auf, wie eine kleine, nicht repräsentative HAZ-Befragung ergeben hat. Wobei die Haltung gespalten ist. Die einen äußern erhebliche Zweifel, ob eine Ausgangssperre ein geeignetes Mittel ist, um den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. Die anderen würden sich mehr Durchgriff und härtere Vorgaben von der Politik wünschen, in der Hoffnung, dass so möglichst bald wieder Normalität eintritt.

„Schwachsinn“ nennt zum Beispiel ganz unverblümt die 59-jährige Ingrid Stanischewski aus Isernhagen die Ausgangssperre, als sie mit ihrem Hund im Maschpark unterwegs ist. Weil alle Kultur- und Gastronomieeinrichtungen ohnehin geschlossen seien, litten unter der Sperre vor allem Jugendliche und jüngere Erwachsene, die abends in ihrer Freizeit etwas unternehmen wollten. „Und die treffen sich dann einfach vor 22 Uhr und können so trotzdem das Virus weitergeben, wenn sie infiziert sind“, sagt Stanischewski. Auch sie selbst werde wegen ihres Hundes nicht unbedingt auf das Verbot Rücksicht nehmen können. „Der muss ja auch mal nach 22 Uhr pinkeln“, begründet sie das vielsagend.

„Mich stört das Verbot nicht“

Ganz anders sieht das die 17-jährige Schülerin Fiona. Sie nimmt im Maschpark auf einer Decke ein Sonnenbad – und findet die nächtliche Ausgangssperre sinnvoll, um die Infektionszahlen zu senken. „Vor allem, weil viele Jugendliche ja auch abends zusammen abhängen“, sagt sie ganz offen. Für die junge Frau selbst bedeutet die Maßnahme nach eigenen Angaben keine Einschränkung. „Es hat doch sowieso gerade kein Restaurant oder Café offen, deshalb stört mich das Verbot nicht“, sagt sie.

Zur Galerie In Hannover halten die meisten Menschen die angekündigte Ausgangssperre für ungeeignet, um die steigenden Corona-Infektionszahlen entscheidend einzudämmen. Es gibt aber auch Befürworter.

Deutschland befindet sich nach Einschätzung der weit überwiegenden Zahl der Experten mitten im Aufbau der dritten Corona-Welle – aber wer in diesen vorösterlichen Sonnentagen durch Hannover geht, hat einen ganz anderen, sehr entspannten Eindruck. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dringend gebeten haben, die Aktivitäten und Kontakte noch einmal für ein paar Wochen einzuschränken, sind am Maschsee und in der Eilenriede Tausende unterwegs.

Viel los am Maschsee

Dicht an dicht sitzen junge Menschen auf den Umfassungsmauern des Sees, fröhliche Spaziergruppen sind im Stadtwald unterwegs. Auch auf Lindens Bummelmeile, der Limmerstraße, scheint alles normal. Im Gegensatz zur Innenstadt, die von Textilgeschäften und Kaufhäusern geprägt ist, sodass fast komplett Stillstand herrscht, ist die Geschäftswelt der Limmerstraße mit ihren vielen Imbissen, Kiosken und Mini-Lebensmittelshops kaum vom Lockdown betroffen. Die Menschen flanieren, als gebe es keine Corona-Krise.

Hannovers quirlige Meile: Die Limmerstraße. Die Stadt will in den nächsten Tagen wieder mit einem privaten Sicherheitsdienst kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Quelle: Moritz Frankenberg (dpa)

Inzidenz wieder über 150

Am Dienstag ist die Inzidenz regionsweit wieder über 150 gestiegen, also weit entfernt von Werten unter 100, die Lockerungen erlauben würden. Aber es ist, als ob sich zwei Realitäten treffen würden. Hannover und sieben weitere Städte haben sich trotzdem für ein Modellprojekt zu Laden- und Gastronomieöffnungen beworben, das vielleicht nach Ostern startet. Zunächst aber gilt über die Osterfeiertage, vom 1. bis einschließlich 5. April, ein landesweites Ansammlungsverbot in der Öffentlichkeit. Wahrscheinlich wird regionsweit das Maskengebot erweitert. Und zusätzlich kommt jetzt die Ausgangssperre.

Der 57-jährige Thomas May hat viel Verständnis dafür. „Wir müssen etwas tun, um die Pandemie einzudämmen. Man kann auch gut eine Zeit lang darauf verzichten, nach 22 Uhr noch unterwegs zu sein“, sagt der Sachbearbeiter. Er würde sogar einen noch viel strengeren Lockdown für einen Zeitraum von vier Wochen befürworten. „Wenn man sieht, wie sich die Menschen in Gruppen treffen und an nichts halten, müssten die Vorgaben noch viel rigoroser sein“, sagt May. Nahezu gleichlautend äußert sich im Maschpark der 69-jährige Rentner Detlef Ruhnke. „Wenn man an manchen Plätzen die Menschentrauben sieht, muss es einfach sein, die Kontakte weiter zu begrenzen – vor allem bei frühlingshaftem Wetter“, sagt Ruhnke.

„Wie eine Verzweiflungstat“

Für die 57-jährige Silke Schröder dagegen ist die „Ausgangssperre ein wenig wie eine Verzweiflungstat“. Die Vorgabe werde nicht viel bringen, um die Pandemie aufzuhalten, sagt sie. Gefährlichere Ansteckungsquellen befinden sich ihrer Einschätzung nach ohnehin weniger an der frischen Luft als vielmehr im häuslichen Umfeld sowie an Arbeitsplätzen.

Dicht an dicht sitzen junge Menschen auf den Umfassungsmauern des Maschsees. Quelle: Katrin Kutter

Der 47-jährige Enrico Schneider nimmt die Anordnung zwar ziemlich gelassen hin. „Trotzdem würde ich nach dem Spätdienst um 23 Uhr auch schon ganz gerne noch mal kurz an die frische Luft dürfen“, sagt der Hotelangestellte. Die 23-jährige Patricia äußert sich deutlicher: „Ich hoffe auf Lockerungen und will im Frühling auch nach 22 Uhr auf die Straße gehen können“, sagt sie. Corona halte sich an keine Zeiten für besonders intensive Ansteckungsrisiken.

Lesen Sie auch Nächtliche Ausgangssperre in der Region Hannover vom 1. bis 12. April

Am Mittwoch will die Region bekanntgeben, wie genau ab Donnerstag die Regeln der Ausgangssperre lauten sollen. Dann soll auch Klarheit herrschen darüber, wo künftig überall Maskenpflicht gilt und ob spezielle Betretungsverbote für besonders stark frequentierte Bereiche ausgesprochen werden. So viel steht fest: In diesen Ostertagen wird so wenig möglich sein wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Polizei teilt bereits mit, sich „maßgeblich, aktiv und verlässlich“ an allen notwendigen Maßnahmen zu beteiligen. Das einheitliche und abgestimmte Vorgehen aller Behörden sei ein „wesentlicher Erfolgsfaktor zur Bewältigung der aktuellen Situation“. Bezüglich der Ausgangssperre werde der Einsatz- und Streifendienst im gesamten Zuständigkeitsbereich patrouillieren und entsprechend auf das Freizeitverhalten der Menschen reagieren – etwa an warmen Abenden am Maschseeufer.

Luca-App bei der Region im Einsatz

Kontaktverfolgung mit der Luca-App: Die Regionsverwaltung hat am Dienstag mitgeteilt, dass ihr Gesundheitsamt seit Wochenstart die neue Handytechnik nutzt. Sie soll das Amt künftig bei der Kontaktnachverfolgung entlasten. „Die Luca-App ist eine sinnvolle Ergänzung zur Bekämpfung der Pandemie, denn je schneller im Infektionsfall die engen Kontaktpersonen ermittelt und informiert werden, desto besser lassen sich die Infektionsketten unterbrechen“, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Die App dokumentiert Kontakte ihrer Nutzer und übermittelt sie bei einer festgestellten Infektion verschlüsselt an das Gesundheitsamt, das die Kontaktpersonen direkt benachrichtigen kann.

Impfzentrum arbeitet am an Ostern

Bundesweit gibt es viel Aufregung, weil etliche Impfzentren die Arbeit an den Osterfeiertagen einstellen. Auf Anfrage der HAZ teilte die Regionsverwaltung aber mit, dass im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände ein „ganz regulärer Impfbetrieb stattfinden“ werde. Die Termine seien vergeben, weder Karfreitag noch an den beiden Osterfeiertagen gebe es Unterbrechungen. Die Stadt Oldenburg dagegen teilte dem NDR mit, dass das dortige Impfzentrum über Ostern geschlossen bleibe. Der vorhandene Impfstoff werde bereits vor Karfreitag verimpft. Ähnlich ist die Lage auch in Osnabrück.

Hannover ist Favorit für Lockerungsmodell

Acht Kommunen aus der Region Hannover hatten sich für das Modellprojekt des Landes beworben, Lockerungen für Handel, Kultur und Gastronomie auszuprobieren, wenn Menschen sich dafür testen lassen. Am Dienstag wurde bekannt, dass pro Gesundheitsamt-Bezirk nur eine Kommune teilnehmen darf. Darauf hat Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) entschieden, dass dies die Stadt Hannover sein werde. Er hat das nach eigenen Angaben in einer Videokonferenz den Hauptverwaltungsbeamten der anderen Städte mitgeteilt. Ob und mit welchen Städten das Projekt startet, will das Land in Kürze entscheiden.

Sicherheitsteams auf der Limmerstraße

Die Stadt reagiert auf das zunehmende abendliche Treiben auf der Limmerstraße. Ab Donnerstag will sie, wie schon im Vorjahr, einen privaten Sicherheitsdienst einsetzen, um der Vermüllung bei abendlichen Treffen entgegenzuwirken. Die quirlige Straße hat sich zum Treffpunkt junger Erwachsener entwickelt – auch in den vergangenen Tagen wieder. Stadtsprecher Udo Möller sagte, dass für die Kontrollen der bevorstehenden Ausgangssperren zumindest bis Mitternacht auch wieder das städtische Sicherheitspersonal zur Verfügung stehe, um die Polizei zu unterstützen.

Von Ingo Rodriguez und Peer Hellerling